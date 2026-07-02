Frigerio desafió al peronismo a investigar la deuda provincial: «Que la Legislatura diga quién endeudó Entre Ríos y dónde fue la plata»

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, respondió con dureza a las críticas de dirigentes de la oposición sobre el nivel de endeudamiento provincial y los desafió a acompañar la creación de una comisión investigadora en la Legislatura para determinar quién contrajo la deuda, cuál fue su destino y en qué condiciones se obtuvo.

Durante una entrevista radial, el mandatario sostuvo que recibió una provincia con una pesada carga financiera y cuestionó que quienes gobernaron Entre Ríos durante las últimas dos décadas intenten responsabilizar a la actual gestión.

«Yo propuse una ley para que la Legislatura cree una comisión que investigue la deuda. ¿Usted cree que si yo propongo eso es porque creo que el que endeudó a la provincia fui yo y no los que me antecedieron?», planteó.

«Nadie sabe dónde fue la plata»

Frigerio afirmó que el debate no debe centrarse únicamente en el monto de la deuda, sino en el destino que tuvieron esos recursos.

«Nosotros encontramos una provincia endeudada y con una deuda que nadie sabe dónde fue. Porque si esa deuda se hubiera traducido en rutas nuevas, escuelas nuevas u hospitales de última generación es una cosa. Ahora, si no sabemos a dónde fue la plata, es otra cosa completamente distinta», expresó.

El gobernador remarcó que endeudarse no constituye un problema en sí mismo, siempre que los fondos sean destinados a inversiones que generen beneficios para la provincia y puedan afrontarse con responsabilidad financiera.

«Es como una familia que toma un crédito para comprar una casa. Si puede pagarlo y mejora su patrimonio, es una buena deuda. Con el Estado ocurre exactamente lo mismo», explicó.

«Estamos bajando la deuda»

En otro tramo de sus declaraciones, Frigerio rechazó las versiones que sostienen que el endeudamiento provincial aumentó durante su gestión.

Según indicó, esas afirmaciones utilizan comparaciones nominales que no contemplan el efecto de la inflación y buscan instalar un relato político.

«Nosotros estamos bajando la deuda. Hoy representa mucho menos, en relación con los ingresos y con el producto de la provincia, que cuando asumimos», aseguró.

Asimismo, insistió en que una investigación legislativa permitiría despejar cualquier duda sobre el origen y utilización de los recursos obtenidos mediante endeudamiento.

«Que lo diga la Legislatura, así no hay ningún gil que diga ninguna tontera. Que nadie tenga dudas de quién fue el que endeudó la provincia, para qué la endeudaron y en qué condiciones», sostuvo.

Financiamiento para obras estratégicas

El mandatario anticipó además que su administración recurrirá al financiamiento únicamente para ejecutar obras de infraestructura consideradas estratégicas y bajo condiciones que calificó como favorables.

«Voy a tomar nueva deuda, solo con organismos multilaterales o bilaterales de crédito, para hacer las obras que durante décadas no se hicieron en la provincia, con bajísimas tasas de interés y a larguísimo plazo. Esa es la deuda buena que hay que tomar», afirmó.

También negó que la compra de nueva maquinaria vial se esté realizando mediante endeudamiento.

«La maquinaria vial no es con deuda. Entonces, de nuevo, hay mucho gil diciendo cualquier cosa», manifestó.

Críticas al estado de Vialidad

Por último, Frigerio recordó el estado en el que, según afirmó, encontró la Dirección Provincial de Vialidad al asumir la conducción del Ejecutivo.

«¿Sabe cuántos camiones encontramos? Tres. Y los tres rotos. Toda la maquinaria estaba rota y arrumbada», señaló.

En ese sentido, sostuvo que su gobierno trabaja para revertir años de deterioro en la infraestructura vial.

«Después de 20 años de desidia estamos intentando mejorar los caminos. Hoy la gente vuelve a ver máquinas trabajando en las rutas de la provincia. Ese es el trabajo que venimos haciendo en silencio, con compromiso, sacándole el jugo a cada peso de los contribuyentes y cuidando la transparencia como nunca antes», concluyó el gobernador.

Redaccion de 7Paginas