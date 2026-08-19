Frigerio destacó el empleo industrial en Entre Ríos y afirmó que la provincia se diferencia del escenario nacional

En un contexto económico complejo para la actividad productiva, Entre Ríos sostiene niveles de empleo industrial por encima de los registrados en 2022, mostrando una evolución diferente a la tendencia nacional.

De acuerdo con el último informe de coyuntura de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), en abril de 2026 la provincia contabilizó 30.621 trabajadores industriales. Si bien el dato representa una caída interanual del 1,6%, la evolución de la serie entrerriana se mantiene por encima del nivel tomado como base en enero de 2022.

El gobernador Rogelio Frigerio valoró estos indicadores y atribuyó parte de esta evolución a las políticas implementadas por su gestión.

“Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo”, afirmó.

Frigerio reconoció que todavía existen desafíos importantes, pero sostuvo que la provincia está logrando preservar su entramado productivo en un escenario nacional adverso.

“Todavía tenemos muchísimo por hacer, pero Entre Ríos está demostrando que puede diferenciarse y sostener su entramado productivo incluso en contextos difíciles”, señaló.

Una evolución diferente a la nacional

El dato adquiere especial relevancia al compararlo con la evolución del empleo industrial a nivel nacional.

Tomando enero de 2022 como base 100, el índice de empleo industrial entrerriano continúa por encima de ese nivel, mientras que el indicador nacional se ubica por debajo.

En tanto, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), relevada por la Secretaría de Trabajo, registró una reducción de 241.176 trabajadores en el empleo asalariado privado y formal.

Más actividad en sectores estratégicos

El informe de la UIER también muestra señales positivas en distintos sectores de la economía entrerriana.

Durante junio, la demanda de energía eléctrica industrial aumentó 8,1% interanual y acumuló una mejora del 2,6% durante 2026. Según el relevamiento, este comportamiento constituye un indicador de mayor actividad en determinados segmentos de la industria provincial.

La agroindustria también presentó números favorables. La molienda de soja creció 24,5% interanual en junio y acumula una mejora del 3,4% en lo que va del año.

A su vez, la faena porcina aumentó 19,1% interanual durante junio, acumulando un crecimiento del 10,8% en 2026.

Estos indicadores reflejan el desempeño de sectores considerados estratégicos para la economía entrerriana y muestran que, pese a las dificultades del contexto nacional, algunas ramas productivas mantienen niveles de actividad y presentan señales de recuperación.

“Generar las condiciones para crecer”

El gobernador sostuvo que el desafío de la provincia es acompañar esta evolución para que el crecimiento de la actividad se traduzca en nuevas inversiones y puestos de trabajo.

“Estos datos nos muestran que hay sectores que están respondiendo, que están invirtiendo y que están generando actividad”, afirmó Frigerio.

Y agregó: “Nuestra responsabilidad es seguir generando las condiciones para que quienes producen en Entre Ríos puedan crecer, incorporar trabajadores y agregar valor en nuestra provincia”.

Desde el gobierno provincial destacaron que los datos de empleo industrial y los indicadores de sectores como la molienda de soja, la producción porcina y el consumo de energía industrial constituyen señales favorables para el entramado productivo entrerriano, en contraste con la retracción registrada en parte del empleo formal a nivel nacional.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas