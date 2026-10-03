Frigerio destacó en París el potencial de Entre Ríos y las oportunidades para exportar e invertir

En París, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó las oportunidades que tiene la provincia para ampliar sus exportaciones, atraer inversiones y fortalecer su perfil productivo, en el marco de la Argentina Week, una agenda de actividades orientada a promover la inserción internacional del país.

Durante el tercer día de actividades, Frigerio participó junto a otros mandatarios provinciales y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de un encuentro en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), donde representantes de distintas provincias presentaron sus oportunidades de negocios y su potencial exportador.

Ante referentes del sector privado, el mandatario entrerriano planteó que la provincia busca ocupar un lugar protagónico en una nueva etapa de apertura económica, con el objetivo de transformar sus capacidades productivas en inversiones, exportaciones y puestos de trabajo.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea, una oportunidad para la producción entrerriana

Frigerio puso especial énfasis en el perfil agroindustrial de Entre Ríos y en las posibilidades de ampliar la presencia de sus productos en los mercados europeos.

“Entre Ríos tiene un perfil productivo que ya está encontrando oportunidades en Europa y que puede crecer mucho más a partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”, sostuvo el gobernador.

En esa línea, consideró que el entendimiento entre ambos bloques puede abrir nuevas oportunidades para las economías regionales, favorecer la llegada de inversiones y profundizar los vínculos comerciales y de cooperación.

El mandatario remarcó que la provincia cuenta con sectores productivos capaces de ampliar su participación en los mercados internacionales, en un contexto en el que la apertura comercial y el acceso a nuevos destinos aparecen como ejes de la estrategia de desarrollo.

Menos trabas para producir e invertir

Durante su exposición, Frigerio también se refirió a los desafíos que enfrenta la Argentina para consolidar el crecimiento económico. Señaló que el país arrastra históricamente dos restricciones centrales: los desequilibrios fiscales y la falta de divisas.

En ese contexto, mencionó las oportunidades que pueden surgir del crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería, junto con el potencial de la agroindustria y de las economías regionales.

El gobernador sostuvo además que es necesario reducir los obstáculos que afectan a quienes producen e invierten, entre ellos los impuestos distorsivos, la burocracia y las regulaciones que dificultan el desarrollo de proyectos.

“El Estado tiene que ser un facilitador”, afirmó, al plantear que la función estatal debe contribuir a generar condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir, exportar y crear empleo.

El federalismo en la agenda internacional

Frigerio también destacó la participación de representantes de 14 provincias en la Argentina Week y vinculó esa presencia con el papel de los gobiernos provinciales en la estrategia de inserción internacional del país.

“El peso de las provincias en la política y en la trayectoria de la Argentina futura no es marginal, es trascendental”, subrayó.

Finalmente, el gobernador valoró el vínculo con la Cámara de Comercio Internacional como una vía para conectar las capacidades productivas de Entre Ríos con nuevos mercados y generar oportunidades de negocios.

La agenda desarrollada en París se inscribe en la búsqueda de inversiones y de una mayor proyección internacional para la producción entrerriana, con la agroindustria y las exportaciones como ejes centrales del planteo presentado por el mandatario provincial.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas