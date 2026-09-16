Frigerio destacó la formación en inteligencia artificial como política pública de futuro

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió este martes Campus Party, el encuentro de innovación, tecnología y creatividad que reúne a estudiantes, emprendedores, desarrolladores y referentes del ecosistema digital.

Durante la jornada, que según información oficial convocó a más de 10.000 personas, el mandatario destacó el crecimiento de la propuesta y presentó EntrerrianIA, una nueva plataforma gratuita de capacitación en inteligencia artificial destinada a los entrerrianos. La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas y conocimientos que puedan ser aplicados en la educación, el trabajo y los proyectos productivos.

Frigerio estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza.

“Estamos batiendo nuevamente un récord de asistencia, más de 10.000 personas que nos visitan en este evento de tecnología, economía del conocimiento e inteligencia artificial, uno de los más importantes del mundo”, señaló el gobernador.

En ese sentido, sostuvo que la convocatoria permite acercar a estudiantes y vecinos a un sector que está transformando el mercado laboral.

“Motiva a un montón de alumnos y vecinos a introducirse en un mundo que hoy genera uno de cada cuatro empleos, pero que en el futuro seguramente determine muchos más de los empleos que se vayan generando”, afirmó.

Frigerio remarcó que la provincia debe acompañar esa transformación mediante políticas de formación. “Nosotros no podemos quedar atrás, tenemos que ser una provincia de vanguardia, una provincia moderna y estamos construyendo precisamente eso todos los días”, expresó.

EntrerrianIA: capacitación gratuita en inteligencia artificial

Uno de los anuncios centrales fue la presentación de EntrerrianIA, una plataforma de capacitación gratuita, abierta y accesible para toda la comunidad entrerriana.

La propuesta contempla recorridos de aprendizaje destinados a principiantes, estudiantes y emprendedores, con herramientas orientadas a incorporar la inteligencia artificial tanto en la vida cotidiana como en los estudios y proyectos productivos.

“Ese es el camino y, para lograrlo, es necesario capacitar”, sostuvo Frigerio, quien definió a EntrerrianIA como una herramienta para que los entrerrianos puedan aprender a utilizar la inteligencia artificial y generar valor en distintas actividades, desde la educación hasta el ámbito profesional.

La iniciativa se suma a otras acciones de formación que lleva adelante la provincia. Según datos difundidos durante la presentación, 3.000 estudiantes de nivel primario recibirán formación en inteligencia artificial durante este año, más de 10.000 docentes se inscribieron en capacitaciones para incorporar IA en el aula y 3.500 adultos mayores ya fueron capacitados.

Además, EntrerrianIA se presenta como el primer programa provincial y gratuito de formación en inteligencia artificial dirigido específicamente a jóvenes de 16 a 25 años.

Más empleo vinculado al conocimiento

Por su parte, Mauricio Colello destacó la necesidad de acercar las nuevas tecnologías y las oportunidades de capacitación a todos los puntos de la provincia.

Según indicó, Entre Ríos registró un crecimiento del 4 por ciento por encima de la media nacional en materia de empleo vinculado a la economía del conocimiento, con más de 2.000 puestos de trabajo y alrededor de 1.600 jóvenes trabajando en la industria del conocimiento.

“Entre Ríos tiene que ser parte de ese proceso de transformación”, sostuvo Colello, quien valoró también la realización de eventos como Conertech, Campus Party y Mirador Tec como espacios para despertar el interés de los jóvenes por la tecnología y el emprendedurismo.

“Tenemos mucho talento”

En tanto, Emanuel Gainza planteó que Campus Party forma parte de una estrategia provincial más amplia vinculada con la transformación digital y el desarrollo de la economía del conocimiento.

“No es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de transformación digital de la provincia”, afirmó.

El funcionario destacó la articulación entre el Estado, el sector privado y las universidades, y señaló que actividades que anteriormente se concentraban en Buenos Aires actualmente también encuentran espacio en Entre Ríos.

“Tenemos mucho talento”, remarcó Gainza, quien también destacó la feria de carreras y la necesidad de continuar generando oportunidades vinculadas con una industria que, según expresó, “ya no es el futuro, sino que es claramente el presente”.

Durante la recorrida, las autoridades participaron de diferentes actividades y mantuvieron encuentros con jóvenes, especialistas y representantes de empresas vinculadas al desarrollo tecnológico.

Campus Party se consolida así como un espacio de encuentro en torno a la innovación, el talento y la economía del conocimiento, con conferencias, talleres y experiencias relacionadas con las nuevas tecnologías y las profesiones vinculadas al mundo digital.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas