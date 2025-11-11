Frigerio destacó la visita de Santilli a Entre Ríos y adelantó que habrá cambios en su Gabinete

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, realizará su primera visita oficial a la provincia de Entre Ríos, en el marco de la agenda institucional del gobierno nacional. Así lo confirmó el gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó el vínculo personal y político que mantiene con el funcionario designado por el Presidente Javier Milei.

“Tenemos un vínculo con el nuevo ministro de muchísimos años. Somos amigos de toda la vida, prácticamente, así que muy contento con su designación como ministro en esta etapa”, expresó Frigerio en diálogo con los medios presentes en la inauguración de la nueva Base del 107 y Sala de Primeros Auxilios en el Parque Industrial de Paraná.

El mandatario provincial consideró que Argentina atraviesa un momento clave que requiere diálogo y acuerdos políticos amplios. “Hacen falta construir consensos para encarar las reformas que la Argentina viene pateando para adelante hace muchísimo tiempo, y que necesita para consolidar una estabilidad macroeconómica que nos permita ahora sí un proceso de desarrollo económico y de crecimiento sostenido”, afirmó.

El gobernador confirmó que Entre Ríos será la primera provincia que visite Santilli desde su asunción en el cargo. “Venimos hablando desde el primer momento. Estamos contentos de que seamos la primera provincia que visite y esperamos que esto sea el arranque de una etapa de mucho más diálogo y de generación de consensos que necesita la Argentina para salir adelante”, indicó Frigerio.

La llegada del funcionario nacional se enmarca en una serie de encuentros que el Ministerio del Interior prevé realizar con mandatarios provinciales, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y avanzar en temas de federalismo, coparticipación y desarrollo productivo.

Expectativas en la agenda provincial

Consultado sobre posibles definiciones políticas en el ámbito provincial, Frigerio adelantó que habrá cambios en su gabinete antes del 10 de diciembre, aunque evitó brindar nombres. “Todavía no, pero claramente antes del 10 de diciembre vamos a anunciar los cambios”, aseguró el mandatario.

Las declaraciones de Frigerio fueron en el marco de la inauguración de la nueva Base del 107 y Sala de Primeros Auxilios en el Parque Industrial de Paraná, una obra conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Paraná, que permitirá reforzar la cobertura de emergencias médicas en una zona de alta concentración laboral.