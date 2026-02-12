Frigerio dispuso una mejora salarial: un agente de Policía pasará a percibir 1.302.000 pesos

El incremento, según supo 7Paginas, consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad. Desde el segundo mes del año próximo, esa suma será de 200.000 pesos para los agentes de menor antigüedad y alcanzará un máximo de 350.000 pesos, de acuerdo con la escala correspondiente.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, señaló que con esta decisión “el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.

La medida contempla la actualización de los códigos 286 —que perciben todos los agentes de la Policía de Entre Ríos por riesgo y peligrosidad— y 244 —correspondiente a oficiales con cargos jerárquicos o de conducción—. Con esta recomposición, un agente con un año de servicio alcanzará un ingreso de 1.302.000 pesos.

Por su parte, el ministro de Economía, Fabián Boleas, destacó que el aumento “supone un esfuerzo significativo en función de las posibilidades actuales de la Provincia, en el marco de una política de acompañamiento y reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente las fuerzas de seguridad”.

Asimismo, el Gobierno provincial dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas, estableciendo un monto fijo mensual de 100.000 pesos desde febrero de 2026.

Finalmente, Boleas adelantó que en los próximos días el Ejecutivo convocará a paritarias para abordar los aumentos salariales del resto de la administración pública provincial.