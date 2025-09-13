Frigerio en Colon, acompañó la inauguración de una fábrica que genera más de 70 empleos y destacó el RINI

En el acto realizado este viernes, el mandatario provincial destacó que, a menos de un año de la puesta en marcha del RINI, ya se han comprometido inversiones por 80 millones de dólares y se han generado más de 600 puestos de trabajo en la provincia. «El rol del Estado es generar condiciones para que los emprendedores, los empresarios, los que arriesgan capital y generan empleo, tengan posibilidades de crecer. No ponerles una pata arriba de la cabeza, como sucedía antes», afirmó.

Además, subrayó que actualmente el RINI moviliza cerca de 100.000 millones de pesos en inversiones productivas, en un contexto económico nacional complejo. «Mi equipo y yo estamos muy orgullosos de ese resultado», agregó, al tiempo que destacó que Entre Ríos es actualmente la provincia que más créditos gestionó y recibió del Consejo Federal de Inversiones (CFI), lo que ha permitido financiar proyectos estratégicos como la expansión de Entrenuts.

Durante la actividad, el gobernador entregó el decreto de adhesión al RINI al gerente general de Entrenuts, Emanuel Fellay, quien recordó los inicios de la empresa: «Lo que comenzó como una charla entre amigos hoy es una planta modelo que emplea a más de 70 personas, con proyección nacional e internacional».

«Si hay algo que aprendimos en estos años es que las máquinas producen, pero son las personas las que hacen la diferencia. Y cada integrante de Entrenuts lleva puesta la camiseta con el mismo espíritu emprendedor que nos impulsó desde el primer día», señaló Fellay.

En la ceremonia estuvieron presentes también el intendente de Colón, José Luis Walser, quien valoró el impacto local de la empresa: «Entrenuts es un ejemplo y un orgullo para la comunidad. Representa el compromiso de nuestros emprendedores con el desarrollo económico y el empleo genuino».

La actividad contó además con la participación de funcionarios provinciales y legisladores: los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti; la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; y los legisladores provinciales Ramiro Favre y Mauro Godein.