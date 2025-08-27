7PAGINAS

Miércoles 27 de agosto de 2025
Frigerio en Concordia, destacó la entrega de más de 1.200 anteojos a estudiantes entrerrianos

En el marco del programa nacional “Ver para ser libres”, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes en Concordia una nueva jornada destinada a garantizar que los niños en edad escolar tengan igualdad de oportunidades en su aprendizaje. Lo hizo acompañado por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el intendente Francisco Azcué.
Redacción 7Paginas

La actividad se desarrolló en el Club Sarmiento, donde funcionaron los camiones móviles oftalmológicos que recorren el país realizando controles visuales a chicos y chicas de entre seis y doce años.

En Entre Ríos, la iniciativa ya llegó a 19 localidades, con un total de 2.259 controles visuales realizados y 1.440 pares de anteojos entregados de manera gratuita. Solo en Concordia, durante la jornada, se atendió a alrededor de 800 estudiantes, muchos de los cuales recibieron sus lentes en el momento, con la posibilidad de elegir entre distintos modelos.

“Se articuló con el municipio y con la Departamental de Escuelas para identificar a los alumnos que requerían atención. Nos parece muy provechoso porque no solo se detectan problemas a tiempo, sino que se brinda una solución inmediata”, destacó la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, quien acompañó la actividad junto a legisladores nacionales y provinciales.

Los móviles sanitarios utilizados son camiones equipados como consultorios oftalmológicos, con personal especializado y la tecnología necesaria para realizar los controles en el lugar. El programa busca que las dificultades visuales no se conviertan en una barrera para el aprendizaje y apunta a reforzar la inclusión educativa desde la infancia.