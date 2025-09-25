Frigerio en Concordia: “En estos 20 meses tratamos de ordenar 20 años de desidia y abandono”

“Para mí es muy interesante, y para los chicos y chicas que vinieron a aprovechar de esta muestra, seguramente mucho más. Lo que buscamos es que Entre Ríos dé el salto al siglo XXI de la mano de la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento”, señaló en diálogo con 7Paginas.

Licitación del Hotel Ayuí

El mandatario anunció el inicio del proceso licitatorio para la puesta en valor del histórico Hotel Ayuí, que llevaba años de abandono. “Será una muestra clara de lo que éramos y de lo que podemos ser. Ese pasado quedó atrás. Hoy tenemos el desafío de que nunca más vuelva el abandono ni el aprovechamiento de unos pocos”, remarcó.

Críticas a la gestión anterior

Consultado por las declaraciones de la oposición, Frigerio fue contundente:

“Hemos atravesado 20 meses muy difíciles, quizás de los más complicados de la historia reciente. Nos tocó ordenar el desorden absoluto que encontramos. En estos 20 meses estamos tratando de revertir 20 años de abandono y desidia. La gente sabe lo que estamos haciendo y también lo que no se hizo en el pasado”, afirmó.

El gobernador subrayó que su gestión se centra en “ordenar, pagar deudas heredadas y sembrar futuro”. En ese sentido, destacó los avances en infraestructura: “Ya intervenimos en casi 500 escuelas, en un tercio de los hospitales y seguimos arreglando rutas. El objetivo es que, en los 27 meses que restan de gestión, podamos llegar al 100% de las escuelas, hospitales y rutas en condiciones”.

Obras para Concordia

Frigerio y Azcué también recorrieron obras claves para la ciudad, como la planta potabilizadora de agua y el Acceso Sur, que se reactivó con inversión provincial y cuya inauguración se espera en breve.

Sobre el aeropuerto, Frigerio lo definió como un “hito fundamental para el turismo, los negocios y la integración de Concordia con el resto del país”.

Un trabajo conjunto

Tanto el gobernador como el intendente concordaron en la necesidad de articular esfuerzos entre Provincia y Municipio. “Durante muchos años Concordia fue relegada, incluso con gobernadores oriundos de la ciudad. Hoy la mirada es distinta: queremos poner de pie a Concordia, porque es una ciudad con un enorme potencial”, sostuvo Azcué.

Finalmente, Frigerio reafirmó que su gestión seguirá apostando al alivio fiscal para el sector productivo y a la generación de condiciones para el desarrollo económico.

Redaccion de 7Paginas