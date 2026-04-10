Frigerio en Concordia: “Queremos devolverle la tranquilidad a las familias que vivieron años con miedo”

En una jornada marcada por el contacto directo con la comunidad y el fortalecimiento de las políticas de seguridad, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una recorrida por distintos barrios de la ciudad de Concordia. El mandatario supervisó los resultados de los operativos contra el narcomenudeo y escuchó las demandas de los referentes vecinales en el corazón del barrio San Miguel I.

Frigerio estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. El encuentro principal tuvo lugar en el Centro Comunitario local, donde participaron presidentes de las comisiones vecinales de San Miguel II, Las Colinas e Isthilart Norte.

Presencia y cercanía

Durante el diálogo con los vecinos, el gobernador fue enfático sobre el cambio de paradigma en la seguridad provincial: «Yo sé, porque me lo contaron muchos de ustedes, que fueron muchos años de vivir con miedo. No hay cosa más angustiante que eso, sobre todo cuando uno es padre o madre».

En ese sentido, valoró la reconstrucción del vínculo entre la fuerza policial y la comunidad. «Una de las primeras decisiones que tomamos fue trabajar para tener una policía con mayor cercanía, de confianza y presencia en la calle. Estos problemas no se solucionan de un día para el otro, pero trabajar en equipo alivia esta situación difícil», sostuvo el mandatario.

Compromiso local

Por su parte, el intendente Francisco Azcué reforzó el mensaje de ordenamiento para la ciudad. «Queremos transmitirles que estamos orgullosos de este barrio y de estar trabajando junto a ustedes para mejorar nuestro entorno. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero estamos trabajando todos los días para avanzar», expresó.

El referente vecinal Víctor Rodríguez destacó la presencia de las máximas autoridades en el territorio, señalando que la visibilidad de los búnkers de droga derribados en el último tiempo ha generado un impacto positivo en la percepción de seguridad de los vecinos.

Los números del combate al delito

En el marco de la jornada, se difundieron estadísticas oficiales que reflejan la intensificación de la lucha contra el narcotráfico y la prevención del delito en la región durante el primer trimestre del año:

Allanamientos: Se realizaron 864 procedimientos en lo que va del año.

Detenidos: Un total de 629 personas fueron puestas a disposición de la justicia.

Droga incautada: En solo tres meses se secuestraron más de 3,7 kilogramos de cocaína y 5,5 kilogramos de marihuana. Esta cifra representa casi un tercio de todo lo secuestrado durante el 2025.

Operativos de saturación: Se llevaron a cabo 210 despliegues especiales en barrios críticos.

Armas: Se retiraron de circulación 43 armas de fuego, reduciendo el potencial de violencia en las calles.

La jornada concluyó con el compromiso de las autoridades de continuar con estos operativos de proximidad, buscando optimizar la prevención y consolidar la presencia del Estado en los sectores que más lo necesitan.

Según lo registrado por 7Paginas, el Dato: El secuestro de armas y el derribo de búnkers fueron los puntos más celebrados por los vecinos durante la charla con Frigerio, quienes pidieron que se mantenga la «guardia alta» en la zona norte de la ciudad.