Frigerio en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, destacó el valor estratégico de las fiestas populares para el turismo

Acompañado por el intendente Ezio Gieco, el mandatario recorrió el predio del festival y destacó la relevancia de esta celebración como un espacio de encuentro, identidad y promoción cultural, además del impacto positivo que genera en la economía local y el turismo regional.

Durante su visita, Frigerio subrayó el valor histórico del evento al señalar que “el Festival Nacional de Jineteada y Folclore es uno de los más antiguos del país, con más de medio siglo de vigencia. Es una fiesta muy importante para toda la provincia, especialmente para la gente del campo”.

En ese marco, remarcó el fuerte arraigo que tiene esta fiesta entre las familias entrerrianas. “Conozco a mucha gente de campo que se pide las vacaciones en estas fechas para poder venir y participar de esta fiesta nacional. A mí también me gusta mucho y siempre que puedo vengo”, expresó.

El gobernador puso especial énfasis en el impacto económico que generan este tipo de celebraciones y sostuvo que, además del valor cultural y del acervo histórico, “el impacto económico es evidente. Por eso las apoyamos y trabajamos en conjunto con los municipios para que no solo no decaigan, sino que crezcan año a año, como pasa acá en Diamante”.

Asimismo, destacó la importancia del turismo de eventos como una política estratégica para la provincia, al afirmar que “es el turismo más importante y el que más persiste a lo largo del año, porque no está vinculado solamente al clima o a las vacaciones”.

Al referirse a las perspectivas para este año, Frigerio manifestó que el contexto permitirá “concentrarnos el ciento por ciento en lo más importante, que es transformar la vida de la gente y resolver problemas”, y expresó su expectativa de que la economía acompañe este proceso. En ese sentido, señaló que desde la provincia se está trabajando en conjunto con el gobierno nacional con el objetivo de que “a la Argentina le vaya bien y, en consecuencia, nos vaya mejor a los entrerrianos”.

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y destacó el esfuerzo organizativo que demanda el evento. “Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y una inversión importante de recursos para poder organizar y llevar adelante esta fiesta”, señaló.

Durante la jornada, el gobernador participó de distintas actividades junto al intendente, al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; al secretario de Justicia, Julián Maneiro; y al senador provincial Gustavo Vergara. Además, presenció el espectáculo de las tropillas entabladas, entregó premios a las mejores tropillas y disfrutó de las presentaciones artísticas en el escenario Carlos Santa María, mientras que en el campo Lisardo Gieco se desarrollaron las tradicionales jineteadas en las categorías Clinas y Bastos, cuyas finales consagraron a los campeones de La Reina de las Jineteadas.