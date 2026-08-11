Frigerio: “En Entre Ríos estamos haciendo reformas que durante décadas se prometieron y nunca se concretaron”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó del ciclo Democracia y Desarrollo: Avances en proceso y desafíos pendientes, organizado por Clarín, donde expuso los principales ejes de su gestión y destacó las reformas implementadas en la provincia en materia impositiva, previsional y de promoción de inversiones.

Frigerio integró el panel “Políticas públicas para la inversión y la competitividad”, junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego; Córdoba, Martín Llaryora; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Durante su exposición, el mandatario entrerriano puso el foco en las transformaciones que impulsa su administración y sostuvo que se trata de reformas que fueron anunciadas durante décadas pero que finalmente no se concretaron.

“En Entre Ríos estamos haciendo reformas que durante décadas se prometieron y nunca se concretaron”, afirmó.

Reforma previsional y déficit de la Caja

Uno de los principales puntos abordados por Frigerio fue la reforma del sistema previsional entrerriano. En ese sentido, volvió a advertir sobre el impacto que tiene el déficit de la Caja de Jubilaciones sobre las cuentas provinciales.

“Entre Ríos pierde un millón de dólares por día en el déficit de la Caja de Jubilaciones”, señaló, y sostuvo que la reforma recientemente aprobada permitirá ordenar progresivamente las cuentas y liberar recursos para otras áreas.

Según destacó el Gobierno provincial, la reforma busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, manteniendo el 82% móvil y respetando los derechos adquiridos de los jubilados.

Frigerio también resaltó el acuerdo alcanzado con ANSES, mediante el cual Entre Ríos recibirá un anticipo de 120.000 millones de pesos para afrontar parte del déficit previsional correspondiente a 2026.

Menos impuestos y más inversiones

El gobernador también destacó las medidas adoptadas para reducir la presión tributaria y promover nuevas inversiones en la provincia.

Recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que, paralelamente, creó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

“En Entre Ríos no se cobran impuestos por 15 años, ni provinciales ni municipales, porque creo que el impuesto más costoso es la inversión que no se hace. Yo priorizo la generación de empleo ante cualquier otra cuestión”, sostuvo.

De acuerdo con los datos expuestos por Frigerio, 156 empresas ya adhirieron al RINI, con un compromiso de generación de alrededor de 3.000 nuevos puestos de trabajo, principalmente vinculados al sector industrial.

A estas medidas se sumó la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos para actividades como la industria, la producción primaria, el transporte de cargas y las obras de infraestructura, además de la eliminación de más de un centenar de tasas provinciales.

“Controlando cada peso que se gasta”

Frigerio también se refirió al manejo de los recursos públicos y aseguró que su administración lleva adelante un control permanente del gasto.

“Los gobernadores estamos arriba de cada peso que se gasta, controlando que no se expanda el gasto público improductivo”, afirmó.

En ese marco, explicó que la provincia afronta mensualmente el pago de aproximadamente 120.000 salarios y cerca de 80.000 jubilaciones, y señaló que trabaja en un plan para reducir progresivamente esa estructura y poder avanzar con nuevas reducciones impositivas.

El objetivo, según planteó, es destinar mayores recursos a obras y políticas que tengan un impacto directo sobre la calidad de vida de los entrerrianos.

“El sector privado es el único que puede generar riqueza”

Durante el encuentro, el gobernador también planteó la necesidad de modificar el rol del Estado frente al sector productivo.

“Hoy el gobernante en las provincias, sobre todo en los municipios, tiene que tener la mayor parte de su agenda dedicada a facilitarle la vida al sector privado que es el único que puede generar riqueza”, sostuvo.

Frigerio consideró además necesario avanzar en acuerdos políticos que permitan establecer reglas de juego estables para quienes deciden invertir en el país.

“El Estado en esta transición tan difícil de modelos, en donde yo claramente comparto el rumbo del actual, tiene un trabajo muy importante de acompañar, facilitar, bajar impuestos y consensuar con el gobierno nacional”, afirmó.

En esa línea, planteó la posibilidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal que permita generar condiciones de mayor previsibilidad para las inversiones y el desarrollo productivo.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas