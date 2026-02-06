Frigerio en Federal: “El chamamé forma parte del ADN de esta provincia”

El acto inaugural fue encabezado por el mandatario provincial junto a la intendenta de Federal, Alicia Oviedo. Durante su discurso, Frigerio destacó la importancia histórica y cultural del festival, al señalar que “hoy hace 50 años que un grupo de vecinos de Federal decidió arrancar con esta maravillosa idea de tener un festival de chamamé que es el único de la Argentina que mantiene esa esencia cien por ciento chamamecera”.

En ese marco, el gobernador remarcó el profundo vínculo entre la música litoraleña y la identidad entrerriana. “El chamamé forma parte del ADN de esta provincia. Las letras y la música del chamamé hablan de lo que somos, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, pero también de saber disfrutar la vida”, expresó.

Por su parte, la intendenta Alicia Oviedo dio la bienvenida a los presentes y definió a Federal como “el corazón chamamecero de la provincia”. “Nos reencontramos en febrero para disfrutar esta fiesta en familia”, manifestó, al tiempo que recordó que las actividades vinculadas al festival comenzaron hace aproximadamente una semana. Oviedo agradeció a todos los trabajadores, artistas y colaboradores que hicieron posible una nueva edición del evento y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial, subrayando el trabajo conjunto en la organización.

La jornada inaugural contó además con la presencia de la diputada provincial Noelia Taborda, la senadora por el departamento Federal Nancy Miranda, y los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico; de Mansilla, Francisco Pasinatto; y de Bovril, José Gillig, entre otras autoridades.

Organizado por la Municipalidad de Federal, el Festival Nacional del Chamamé combina música, ferias de artesanos y propuestas gastronómicas regionales. Esta 51ª edición presenta una destacada grilla artística que incluye a figuras como Antonio Tarragó Ros, Quinteto Cocomarola, Los Bofill, Conjunto Nuevo Itatí, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, Amandayé, Mateo Villalba, Espuelas de Plata, Trébol de Ases, Juan Manuel Silveyra, Florencia de Pompert, Sofía Morales, Angirú y Catherine Vergnes, entre muchos otros.