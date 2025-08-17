Frigerio en Federal: “La crisis es consecuencia de décadas de populismo, demagogia y corrupción”

“El campo, la industria, el comercio y los servicios son la base de nuestro desarrollo. Cuando el Estado acompaña al productor, la provincia se pone de pie”, expresó el mandatario durante el acto de apertura.

Frigerio estuvo acompañado por la intendenta de Federal, Alicia Oviedo; el presidente de la Sociedad Rural local, Matías Alexis Pompar; el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de Farer, Nicasio Tito; y el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, entre otras autoridades provinciales y del agro.

“Un Estado que acompañe”

En su discurso, el gobernador reconoció las dificultades que atraviesa la provincia y el sector productivo. “La crisis es consecuencia de décadas de populismo, demagogia y corrupción. Nunca antes los gobiernos provinciales tuvieron tantas responsabilidades y tan pocos recursos, pero eso no es excusa. Desde el primer día nos pusimos a trabajar junto a ustedes para revertir tantos años de desidia”, señaló.

Frigerio detalló las acciones de gestión en marcha:

Infraestructura vial: reconoció el mal estado de los caminos, pero aseguró que se priorizan los accesos productivos y escolares, con un control conjunto con las entidades rurales.

Impuestos y energía: recordó que Entre Ríos eliminó tributos de la boleta de luz y tiene los impuestos por hectárea agrícola y el costo energético más bajos de la Región Centro.

Ganadería: destacó la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), con casi 120.000 documentos emitidos para movilizar más de 5 millones de cabezas de ganado.

Sanidad animal: valoró el convenio para genética y sanidad, y señaló que “Senasa toma nuestro plan contra la garrapata como modelo”.

“Falta mucho, pero este gobierno está dejando todo para apoyar al campo. Nuestro ADN es la cultura del esfuerzo”, remarcó Frigerio, llamando a la unidad de productores y Estado.

Reconocimientos y agenda

El presidente de la Sociedad Rural de Federal, Matías Pompar, agradeció la presencia del gobernador, mientras que Nicasio Tito (Farer) destacó que hacía más de 25 años que un mandatario provincial no participaba de un acto inaugural de la exposición. También lo reconoció el vicepresidente de CRA, José Ignacio Colombatto.

Durante su visita a la ciudad, Frigerio colocó una ofrenda floral en el busto de San Martín en la Plaza Urquiza y recorrió obras en el camping local, que se financian con aportes nacionales administrados por la provincia.

