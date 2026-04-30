Frigerio en la Asamblea de la UIER: «Vinimos a poner al trabajo productivo en el centro y a sacarle el pie de encima al que produce»

En un encuentro clave para el sector productivo provincial desarrollado en el Mirador Tec, el gobernador Rogelio Frigerio participó de la Asamblea Anual de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Durante el acto, se oficializó el traspaso de mando de Gabriel Bourdin a Celeste Valenti, quien se convirtió en la primera mujer en la historia en presidir la institución.

Frigerio destacó la importancia de este recambio y valoró la continuidad de los objetivos gremiales: «Para que el trabajo rinda frutos tiene que ser sostenido en el tiempo», afirmó el mandatario.

Un cambio de paradigma: Estado facilitador y empleo genuino

En vísperas del Día del Trabajador, el gobernador marcó una fuerte diferencia con gestiones anteriores, calificando su propuesta como «contracultural». «Durante mucho tiempo se habló de los trabajadores, pero no de cómo generar trabajo real y de calidad en el sector privado. El Estado debe ser un facilitador y no una fuente de empleo», enfatizó.

En esa línea, cuestionó las políticas de «atajos» y «aplausos inmediatos», asegurando que su gestión no llegó para trasladar costos al sector productivo ni para postergar los problemas estructurales de la provincia.

Datos de inversión y alivio fiscal

El gobernador compartió cifras concretas sobre el impacto de las políticas de incentivo que lleva adelante su administración:

Inversiones: Informó que existen casi 130 empresas tramitando su adhesión al régimen de incentivo, lo que representa compromisos por 300.000 millones de pesos.

Empleo: Se proyecta la generación de casi 2.000 nuevos puestos de trabajo genuino.

Política impositiva: Reafirmó la decisión de que ningún impuesto suba por encima de la inflación. «Tenemos que eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, retenciones o el impuesto al cheque, de manera coordinada entre todos los niveles del Estado», planteó.

Modernización y agilidad administrativa

Otro de los puntos destacados por Frigerio fue la simplificación de trámites para las industrias. Mencionó la renovación de la legislación ambiental y la implementación del certificado único digital, una herramienta que viene a reemplazar procesos burocráticos que, según indicó, antes podían demorar hasta siete años.

«No podemos abandonar la idea de un Estado que ordena, que escucha y que genera condiciones para el que da trabajo y produce riqueza», concluyó el gobernador, instando al sector industrial a sostener este rumbo de largo plazo para alcanzar el potencial de desarrollo de Entre Ríos.