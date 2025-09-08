Frigerio en la Expo Rural de La Paz: “Quiero que los productores se ocupen de trabajar y generar empleo”

“Quiero que los productores se ocupen de trabajar, que es lo que saben, y de generar empleo, que es lo que más necesita mi provincia”, expresó Frigerio durante su discurso, en el que reafirmó que su gobierno recorre un camino “donde el Estado acompaña, escucha y se pone al lado de los que producen”.

Tras izar el pabellón nacional junto al intendente paceño Walter Martin y al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, el gobernador resaltó que en los productores está “el ADN entrerriano, que cree profundamente en el trabajo”.

Medidas y compromisos

En su repaso de gestión, Frigerio mencionó la lucha por reducir retenciones al sector rural, la mejora de caminos productivos, la reducción de la carga impositiva y la eliminación de más de 100 tasas. También subrayó el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) y la baja de impuestos provinciales para abaratar la tarifa de electricidad.

En materia vial, puso énfasis en las rutas provinciales 1 y 2, “que me quitan el sueño”, y anunció gestiones ante organismos internacionales para financiar su repavimentación antes del fin de su mandato. Además, informó que desde diciembre de 2023 el gobierno provincial ya intervino en más de 1.000 kilómetros de caminos rurales en el departamento La Paz.

Frigerio también destacó la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), las políticas de financiamiento para mejorar la competitividad y los avances en la gestión de envases fitosanitarios, en los que Entre Ríos ya es referencia nacional.

“Mi compromiso es empujar todos los días un poco más, porque los entrerrianos no nacimos para achicarnos. Nacimos del sacrificio, del trabajo y queremos dignidad. Y cuando nos dejan trabajar, invertimos más, arriesgamos más, vamos por más”, aseguró.

Palabras de referentes locales

El intendente Walter Martin valoró el “trabajo continuo e intenso” en conjunto con la provincia, que —dijo— “se ve reflejado en resultados concretos”.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de La Paz, Gerardo Genre Bert, celebró la exposición como “una oportunidad para mirar juntos hacia el futuro” y destacó la trascendencia de la visita del gobernador: “No sabemos qué es más valioso, lo histórico de contar con su presencia hoy, o lo histórico de que hayan pasado más de 30 años desde la última vez que un gobernador estuvo en esta exposición rural”.

El acto contó también con la presencia del diputado nacional Atilio Benedetti, el ministro de Hacienda y Finanzas Fabián Boleas, los diputados provinciales Bruno Sarubi y Sergio Castrillón, la viceintendenta Stella Wensell, además de intendentes, representantes de fuerzas de seguridad y dirigentes rurales de la SRA, CRA, Farer, Fedeco y FAA.