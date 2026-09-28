Frigerio en la FIT: “Seguimos trabajando para posicionar a Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo”

Frigerio estuvo acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto. Durante la recorrida tomó contacto con representantes del sector y participó de las actividades de promoción de la provincia en la FIT, que este año celebra su 30ª edición.

“Seguimos trabajando para posicionar a Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo en la Argentina”, afirmó el gobernador al referirse al objetivo de la presencia entrerriana en la principal feria turística de Latinoamérica.

“Tenemos con qué”

Frigerio destacó la variedad de atractivos que ofrece la provincia y mencionó entre ellos los eventos deportivos y culturales, los festivales, las fiestas tradicionales, el río, las termas, el turismo rural y la historia entrerriana.

“Tenemos con qué, la gente, los paisajes, la infraestructura, la tranquilidad que se viven en Entre Ríos, y hay que mostrarlo y salir a venderlo bien”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la FIT constituye una oportunidad para mostrar la oferta turística entrerriana y generar vínculos con operadores y profesionales del sector.

La edición 2026 de la FIT reúne a destinos, operadores y representantes de la actividad turística nacional e internacional. Durante el primer fin de semana, la feria superó los 91.500 visitantes.

Diez microrregiones, una propuesta integrada

Bajo el concepto “Entre Ríos: 10 microrregiones, un solo destino”, la provincia presentó en la FIT una propuesta que busca mostrar las distintas localidades y regiones como parte de una oferta turística complementaria.

En el espacio entrerriano se promocionaron productos vinculados con las termas, el turismo de sol y playa, la naturaleza, el turismo rural, los congresos y eventos, la pesca deportiva, los carnavales, la cultura y el patrimonio, el turismo del vino y las experiencias vinculadas al río.

El stand también funcionó como punto de encuentro para municipios, prestadores y representantes del sector, con presentaciones, reuniones y acciones de promoción.

Entre Ríos también apuesta al turismo “pet friendly”

Durante su visita a la FIT, Frigerio adelantó además que la provincia busca fortalecer su perfil como destino amigable con las mascotas.

“Entre Ríos se declaró como provincia con propósito pet friendly”, señaló el mandatario, quien explicó que ya existen acuerdos con numerosos establecimientos hoteleros que permiten el ingreso de turistas acompañados por sus animales.

Según planteó, se trata de una modalidad turística que viene creciendo y que puede convertirse en otra alternativa para atraer visitantes que buscan viajar con sus mascotas.

Scioli destacó el potencial turístico entrerriano

Por su parte, Daniel Scioli calificó como “maravilloso” el potencial turístico de Entre Ríos y destacó especialmente las propuestas vinculadas con la naturaleza y las experiencias al aire libre.

El funcionario nacional mencionó también el impacto turístico de eventos deportivos realizados en la provincia y adelantó que se trabaja en la planificación de un encuentro de parques nacionales en El Palmar, con eje en actividades deportivas dentro de áreas protegidas.

Durante la tercera jornada de la FIT, Scioli y Frigerio también participaron de una presentación sobre buenas prácticas ambientales en eventos deportivos y posteriormente recorrieron el stand entrerriano, donde el presidente de la FIT, Andrés Deyá, entregó al gobernador un reconocimiento por el compromiso de la provincia con la feria.

Una vidriera para la oferta entrerriana

La presencia de Entre Ríos en la FIT 2026 permitió reunir en un mismo espacio a municipios, prestadores y representantes de las distintas regiones turísticas de la provincia.

Con las diez microrregiones como eje, la estrategia apunta a presentar una oferta amplia que incluye termas, playas, naturaleza, gastronomía, vino, carnavales, cultura, pesca, turismo rural y eventos.

La apuesta provincial quedó sintetizada en la definición de Frigerio durante su recorrida por la feria: “Seguimos trabajando para posicionar a Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo en la Argentina”.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas