Frigerio en la ruta de acceso a Federación: «Garantizamos que los fondos de CAFESG lleguen donde se sintió el impacto de la represa»

En una jornada marcada por la agenda de infraestructura vial, el gobernador Rogelio Frigerio visitó este sábado la ciudad de Federación para recorrer la obra de demarcación y señalización del acceso por la Ruta Provincial 44. Los trabajos, que ya se encuentran finalizados, fueron financiados íntegramente por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

Acompañado por el presidente del organismo, Carlos Cecco, el mandatario provincial destacó que la intervención no solo se limitó al pintado de la calzada, sino que incluyó una obra de perfilamiento estratégica. «Esto evita que el agua se contenga en la ruta cuando llueve y provoque accidentes», precisó Frigerio, subrayando que la demarcación no se renovaba desde hacía muchos años.

Una «nueva lógica» para los fondos de Salto Grande

Durante su discurso, el gobernador explicó que bajo su gestión se ha establecido una nueva normativa para el uso de los recursos de CAFESG. El objetivo es saldar una deuda histórica con las ciudades que más sufrieron las consecuencias de la represa.

«Estamos garantizando algo que nunca se hizo: que los fondos vayan principalmente a los lugares donde se sintió el impacto de la construcción de la represa. Ahora, tanto Federación como Concordia saben que tienen un cupo preestablecido de recursos que es prioritario frente al resto por norma», afirmó.

Asimismo, ante el contexto económico actual, Frigerio hizo énfasis en la transparencia: «Cuando no hay recursos, hay que priorizar y trabajar con eficacia para sacarle el mayor provecho a cada peso. Estamos poniendo el foco en escuelas, hospitales y rutas».

Seguridad para el turismo y la producción

Por su parte, Carlos Cecco valoró la culminación de estos trabajos como un anhelo de los federaenses, especialmente considerando la afluencia turística de la ciudad. «Era un problema los días de lluvia porque había lugares que se cubrían de agua. Esto hace directamente a la seguridad vial del acceso», celebró.

En sintonía, el presidente comunal de Gualeguaycito, Ariel Toller, resaltó que la mejora beneficia no solo al turismo, sino al corazón productivo de la región. «Tenemos mucho tránsito maderero, avícola y citrícola. El pintado de la ruta para el tránsito nocturno era sumamente importante», aseguró.

Detalles de la obra

La intervención técnica sobre la Ruta 44 representó una inversión de $152.000.000 y consistió en:

Extensión: 15 kilómetros desde la Autovía Nacional 14 hasta la rotonda de ingreso a Federación (calle Coronel Salas).

Seguridad: Demarcación horizontal, bandas óptico-sonoras y sendas peatonales.

Señalización: Renovación de cartelería vertical y señalización direccional.

Esta mejora sustancial en la infraestructura vial consolida un acceso más seguro y moderno para una de las ciudades con mayor crecimiento turístico de la provincia.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas