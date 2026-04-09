Frigerio en las Jornadas del Pecán: “Este año va a ser bueno para el campo y para Entre Ríos”

Este jueves, el Centro de Convenciones de Concordia se convirtió en el epicentro de la producción regional con el inicio de las Jornadas Clúster del Pecán. El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, quien junto al intendente local, Francisco Azcué, recorrió la muestra comercial que reúne a más de 200 productores, técnicos y empresarios del sector.

En medio de la recorrida Frigerio dialogo con un cronista de 7paginas, donde valoró el crecimiento sostenido de esta economía regional: «Entre Ríos es la principal productora de pecán de la Argentina. Estas convenciones nos ayudan a aprender qué cosas nuevas aparecen en el mundo y a mejorar la competitividad. El Estado tiene un rol fundamental: no molestar la iniciativa del que produce».

Optimismo para el sector productivo

En un contexto de crisis nacional, el gobernador lanzó un mensaje de esperanza para el motor económico de la provincia. «Este año va a ser bueno para el campo en nuestro país y, obviamente, eso es bueno para Entre Ríos», afirmó.

Asimismo, vinculó la situación productiva con su reciente reunión con intendentes, destacando la necesidad de optimizar recursos: «El sector público tiene que hacer lo que hace el privado toda la vida: ver dónde ahorrar y qué gasto es improductivo. Solo así podremos seguir bajando impuestos y aliviar la tarea del que genera riqueza».

Prudencia ante la relocalización de la planta en Uruguay

Consultado por la noticia que impactó en las últimas horas —la propuesta del intendente de Paysandú de relocalizar la planta de combustibles sintéticos de HIF Global—, Frigerio se mostró optimista pero reservado.

«Tomo la noticia con prudencia, pero por supuesto con alegría. Es una pelea que dimos desde el primer momento; no en contra de la inversión, sino por sentido común», explicó. «Una planta de esas características enfrente de las playas más concurridas de nuestra provincia (Colón) no era una buena idea. Ojalá que estas inversiones, en algún momento, también elijan cruzar el río y venir para este lado».

Azcué: “Concordia juega en primera”

Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó el rol de Concordia en el mapa del pecán. «Estamos orgullosos. De toda la superficie plantada del país, la mitad está en Entre Ríos y una gran parte aquí en el departamento Concordia. Esto ya no es una promesa, es una realidad: inversión, innovación y valor agregado», señaló a 7Paginas, destacando la presencia de las empresas más grandes del mundo en la ciudad.

Sobre el Clúster del Pecán 2026

La muestra comercial, que se desarrolla del 8 al 10 de abril, celebra su décima edición consolidada como un punto de encuentro ineludible. Juan Pablo Passini, presidente de la asociación de productores y organizador, celebró el apoyo oficial: «Año a año levantamos el nivel. Estas vinculaciones público-privadas son las que nos hacen más fuertes».

El evento cuenta con la participación de delegaciones de Perú, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y México, donde se exhiben maquinarias de cosecha, tecnologías de riego y servicios de comercialización para un sector que no para de exportar.