Frigerio en los carnavales de Concordia: destacó la recuperación del turismo

“Un bálsamo después de un año muy difícil”

El mandatario provincial se mostró conforme con los números que viene arrojando la temporada estival y aseguró que el movimiento turístico sostiene una tendencia positiva desde el inicio del verano.

“Estamos muy contentos con este fin de semana largo, que sigue la misma tendencia de muchos fines de semana casi al tope de ocupación. Después de un año muy difícil para el turismo, esto es un bálsamo”, expresó.

Si bien celebró los niveles de ocupación hotelera y la llegada de visitantes, remarcó que el objetivo es continuar fortaleciendo la actividad. En ese sentido, destacó el trabajo articulado con los municipios para impulsar las fiestas populares, señalando que los carnavales han sido uno de los principales motores del turismo este verano.

“Gran parte del turismo se apoya en estos eventos que se dan prácticamente todos los fines de semana en la provincia. Generan movimiento económico y sostienen cultura y tradición”, sostuvo.

“Nos votaron para cambiar las cosas”

En el plano político, Frigerio defendió las medidas adoptadas tanto por su gestión como por la administración municipal y afirmó que el rumbo elegido responde al mandato ciudadano.

“Nos votaron para modificar las cosas, no para sostener el estatus quo. Estamos cumpliendo ese mandato con dificultad, pero con determinación”, afirmó.

Reconoció que el contexto económico es más complejo de lo esperado y que las decisiones tomadas pueden afectar intereses, pero aseguró que el camino es persistir en el cambio.

Recaudación en baja

En materia económica, el gobernador fue claro al describir la situación fiscal de la provincia.

“Seguimos estando cerca de 14 o 15 puntos por debajo de lo que eran los ingresos de la provincia en 2023. La recaudación no levanta”, advirtió.

No obstante, aseguró que esa caída no frenará la gestión y que continuarán avanzando en la transformación del Estado, aun con recursos limitados.

Deuda y gestiones en Estados Unidos

Consultado sobre su reciente viaje a Estados Unidos, explicó que el objetivo principal fue reperfilar la deuda en dólares heredada de la gestión anterior. Indicó que, si bien el endeudamiento se redujo en los últimos dos años, continúa siendo elevado y con vencimientos concentrados en el corto plazo.

“Necesitamos estirar esos plazos para desahogar las cuentas públicas. Fuimos al mercado después de muchos años sin presencia y mostramos el estado actual de nuestras finanzas”, señaló, confiado en que están cerca de lograr un acuerdo que permita aliviar la situación financiera provincial.

El respaldo de Azcué

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcue, destacó la presencia del gobernador y valoró el acompañamiento permanente de la provincia a la gestión local.

Subrayó que los primeros dos años estuvieron enfocados en el ordenamiento y la estabilización, lo que hoy permite avanzar con mayor dinamismo en obras y servicios. Además, resaltó la recuperación de espacios turísticos emblemáticos como La Tortuga Alegre y el Hotel Ayuí, la reactivación del aeropuerto y distintas acciones conjuntas para potenciar el turismo regional.

Ambos coincidieron en que el carnaval representa identidad, cultura y desarrollo económico para la ciudad, y se mostraron optimistas respecto a las perspectivas para 2026, en un escenario desafiante pero con señales alentadoras en materia turística.