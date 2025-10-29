Frigerio encabezó el Encuentro Intermunicipal de Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia junto a Unicef

El acto tuvo lugar en el salón del Consejo General de Educación (CGE), con la presencia de funcionarios provinciales, intendentes y representantes de Unicef Argentina.

Durante su discurso, Frigerio destacó la decisión del gobierno provincial de avanzar en una agenda integral de infancia y subrayó que el compromiso “no es solo institucional, sino también personal”.

“El desarrollo de una persona no puede depender de la suerte ni del lugar donde nace. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades”, afirmó el mandatario.

El gobernador agradeció la colaboración de Unicef y destacó la importancia de aprender de experiencias exitosas para mejorar la eficiencia de las políticas públicas. En ese sentido, detalló las tres líneas prioritarias definidas por su gestión:

Ampliar la cobertura educativa en los primeros años.

Acompañar a las familias con prácticas adecuadas de crianza.

Fortalecer las tasas de vacunación en toda la provincia.

Frigerio remarcó además la necesidad del trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipios, asegurando que “ningún nivel de gobierno puede hacerlo solo” y agradeció especialmente a los intendentes por su compromiso con la niñez.

“Si no lo logramos en estos 26 meses que me quedan, vendrán otros funcionarios que sostendrán este camino hasta alcanzar el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en cada rincón de nuestra provincia”, expresó.

Por su parte, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, valoró el trabajo conjunto con Entre Ríos y señaló que el rol del Estado es “central para cortar los ciclos de reproducción de la pobreza”. Además, destacó el compromiso provincial en transparentar y rendir cuentas sobre el presupuesto destinado a la niñez.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, también participó del encuentro y subrayó que “la niñez es un tema complejo que requiere de todos los actores del territorio”. En esa línea, instó a “establecer prioridades para que las políticas sean efectivas, especialmente cuando hay escasez de recursos”.

A su turno, la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, resaltó la importancia de sostener esta alianza institucional, al afirmar que “el futuro de las generaciones depende de que todos los organismos trabajen de manera articulada para acompañar la trayectoria de los niños desde su nacimiento”.

Actualmente forman parte del programa MUNA los municipios de Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villaguay y Nogoyá, y se prevé que durante 2026 se sumen Chajarí, Diamante, Gilbert, Gualeguay, Villa Elisa, Pueblo Belgrano, Crespo, Islas y La Paz. Además, Villa Paranacito fue invitado a adherirse próximamente.

Entre Ríos actúa como mediadora entre Unicef y los municipios, acompañando los procesos de adhesión y desarrollo local.

También estuvieron presentes el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; el secretario de Articulación de Políticas Sociales, Miguel Heft, y intendentes de distintas localidades entrerrianas.