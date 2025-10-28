Frigerio entregó 1.300 chalecos antibalas a la Policía entrerriana y encabezó una reunión de gabinete con eje en seguridad y salud pública

Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia, el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello y el jefe de la Policía Claudio González, el mandatario destacó la importancia de esta inversión.

“Esta es una compra importante que va en línea con lo que planteamos siempre: cuidar a los que nos cuidan. Hacía muchísimos años que no se adquirían chalecos de este tipo y la mayoría de los que había estaban vencidos”, señaló Frigerio.

Los nuevos chalecos RB3, de los cuales 1.040 son para uso masculino y 260 para uso femenino, brindan mayor nivel de protección, soportando impactos de hasta calibre 44 Magnum, mientras que los anteriores RB2 sólo resistían calibre 9 mm.

El ministro Roncaglia subrayó que esta entrega representa “un paso fundamental en la política de prevención y cuidado del personal”, destacando que el bienestar de los agentes “es prioritario para el gobierno provincial”. Además, remarcó que los nuevos elementos “mejoran sustancialmente las condiciones de trabajo y la seguridad de toda la comunidad entrerriana”.

Por su parte, el jefe de Policía, Claudio González, valoró que esta incorporación “marca un antes y un después en la protección de los efectivos”, resaltando también la inclusión de chalecos ergonómicos diseñados especialmente para mujeres policías, que brindan máxima protección sin limitar la movilidad.

Reunión de gabinete con foco en seguridad y salud

Horas más tarde, Frigerio encabezó una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, donde se abordaron temas vinculados a la seguridad, la salud pública y la infraestructura sanitaria.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, calificó la reunión como “muy productiva” y resaltó que “se puso en valor la entrega de los chalecos antibalas, una medida muy bien recibida por los agentes y la ciudadanía”.

Además, se analizaron los avances en obras de infraestructura hospitalaria en los hospitales San Roque y San Martín de Paraná, así como en otros centros de salud, y se informó sobre el proceso de cesión total del Hospital de La Baxada por parte del PAMI a la provincia, lo que permitirá realizar las mejoras edilicias necesarias.

En materia de modernización sanitaria, se evaluó la incorporación de dispositivos de geolocalización en ambulancias, para optimizar la respuesta ante emergencias.

Por último, Troncoso destacó el trabajo de la policía en barrios conflictivos como Macarone, donde se ha reforzado la presencia preventiva.

“La intervención constante ha permitido mejorar la seguridad y recuperar la confianza de los vecinos”, afirmó el funcionario.