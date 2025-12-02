Frigerio entregó ambulancias en La Paz y Feliciano y anunció millonarias obras para el hospital General Francisco Ramírez

250 millones para obras en el hospital de Feliciano

Durante su visita al hospital local, Frigerio informó que se destinarán más de 250 millones de pesos para una intervención profunda en las instalaciones. “Es un reclamo importante. Son 250 millones de pesos que se destinarán a prioridades que tiene este hospital. En febrero o marzo estaríamos empezando con las obras”, señaló.

Las tareas, financiadas por CAFESG, incluyen la reparación del edificio principal y del asilo de ancianos, reconstrucción y reemplazo de techos y cielorrasos, mejoras en revoques, adecuación de las instalaciones eléctricas, intervención en redes de agua y desagües, y la reconstrucción del acceso principal, junto a un nuevo ingreso para el sector de internación. El presupuesto oficial asciende a 254.530.051,80 pesos y el plazo de ejecución será de 180 días.

Además, en un gesto de cooperación interinstitucional, se entregó indumentaria hospitalaria confeccionada por la sastrería policial.

El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; la directora del hospital, Beatriz Andrea Rosas; la senadora Gladys Domínguez y el director provincial de Emergencias 107, José Cáceres.

Nueva ambulancia para Feliciano

Frigerio también entregó una ambulancia de mediana complejidad al hospital General Francisco Ramírez, una unidad reclamada desde hace tiempo por su directora. “Es parte de la responsabilidad que tenemos. Esta nueva ambulancia era necesaria y nos alegra poder dar una respuesta favorable”, afirmó el gobernador.

El vehículo forma parte de las 20 ambulancias donadas por la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su principal particularidad es la tracción 4×4, ideal para atender emergencias en zonas rurales de difícil acceso.

Entrega de ambulancia en La Paz

En paralelo, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, encabezó la entrega de otra ambulancia de mediana complejidad al hospital 9 de Julio, en La Paz. Esta unidad también proviene de la donación realizada por la CTM de Salto Grande.

Blanzaco destacó el trabajo coordinado para fortalecer la red de traslados en toda la provincia. “Identificamos las necesidades de cada región y gracias a la donación de la CTM hoy podemos reforzar el servicio en La Paz”, explicó.

El secretario técnico del hospital, Luis Domingo Badaracco, remarcó la urgencia de esta incorporación ante el desgaste de las unidades anteriores. “Las ambulancias viejas presentan fallas por el uso. Esta nueva unidad viene a solucionar muchas dificultades”, sostuvo. También subrayó la importancia de la tracción 4×4 para acceder a caminos rurales donde la asistencia suele complicarse.

El intendente Walter Martin agradeció la respuesta provincial: “Tener una ambulancia es llegar al vecino en tiempo y forma. Muchas veces es lo que marca la diferencia”.

La actividad contó además con la presencia del diputado provincial Bruno Sarubi, la viceintendenta Stella Wenzel, el director general de Recursos Materiales Hospitalarios, Santiago Romero Ayala, y las concejalas Alejandra Silva, Viviana Moren, y el director provincial de Emergencias 107, José Cáceres.