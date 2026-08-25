Frigerio entregó aportes y equipamiento para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes el acto de entrega de fondos y firma de convenios correspondientes al Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) y al Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio Provincial de Seguridad Vial.

La iniciativa permitirá que 44 municipios y comunas entrerrianas incorporen equipamiento destinado a reforzar la prevención del delito, los sistemas de videovigilancia y la seguridad vial.

Durante el acto, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, Frigerio rubricó convenios con 39 municipios y comunas, que recibirán aportes por un total de 90 millones de pesos.

Los recursos provienen de fondos que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) destina al Ministerio de Seguridad y Justicia para fortalecer las políticas de prevención, ampliar las redes de monitoreo y mejorar los centros de vigilancia locales.

Además, a través del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, el Gobierno entrerriano entregó cascos y kits de prevención vial a 44 municipios y comunas.

“La seguridad es una preocupación y una ocupación de todos”

Durante su discurso, Frigerio destacó la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre la Provincia y los gobiernos locales.

“El tema de la seguridad es una preocupación y una ocupación de todos. Es una responsabilidad del gobierno provincial, pero existen cuestiones concurrentes con los municipios, y la ayuda que recibe nuestra Policía por parte de los intendentes es muy valorada”, afirmó.

El gobernador remarcó además que, frente al contexto económico, resulta fundamental trabajar de manera conjunta para atender las demandas de los vecinos.

“En momentos difíciles tenemos que trabajar en equipo para solucionar los problemas. Eso es lo que nos pide la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que los recursos entregados permitirán incorporar herramientas consideradas fundamentales para la prevención, entre ellas cámaras de seguridad, lectores de patentes y elementos destinados a mejorar la seguridad vial.

Frigerio también aseguró que el Gobierno provincial continúa trabajando para renovar y fortalecer el equipamiento de la Policía.

“La seguridad es una de las demandas principales de los vecinos y estamos intentando estar a la altura equipando a la Policía provincial como no se hacía desde hace décadas”, afirmó.

Y agregó: “Nuestro objetivo con la flota de patrulleros, así como con las ambulancias, es que no queden más vehículos que tengan más de 10 años de antigüedad”.

Finalmente, reconoció las dificultades que atraviesa la provincia, pero sostuvo que el trabajo articulado permitirá mejorar la respuesta estatal.

“Aunque transitamos un mar de dificultades, estamos en el camino de mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto a este servicio público esencial de la seguridad”, expresó.

Roncaglia: “La seguridad no tiene ideología ni colores políticos”

Por su parte, el ministro Néstor Roncaglia destacó la importancia de sostener una política de seguridad que involucre a todos los niveles del Estado, independientemente de las pertenencias partidarias.

“La seguridad no tiene ideología ni colores políticos, es un compromiso de todos que se gestiona con coordinación, inversión y compromiso”, sostuvo.

El funcionario remarcó que el objetivo es trabajar para todas las localidades entrerrianas y vinculó la seguridad con el desarrollo económico.

“Sin seguridad no hay crecimiento, industria ni desarrollo económico”, afirmó Roncaglia.

Más de $300 millones a través del Foprose

El Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) constituye una herramienta mediante la cual el Ministerio de Seguridad y Justicia canaliza recursos hacia municipios y comunas para adquirir equipamiento destinado a la prevención del delito y la videovigilancia.

Según se informó, desde el inicio de la actual gestión provincial ya fueron destinados más de 300 millones de pesos a través del Foprose para fortalecer la infraestructura de seguridad en distintas localidades de Entre Ríos.

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, valoró la iniciativa y destacó la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales.

“Habla del compromiso con cada una de las comunidades. Es algo de lo que todos nos tenemos que hacer cargo desde el rol que cada uno tiene”, expresó.

Las localidades alcanzadas

Entre las localidades beneficiadas en esta entrega se encuentran 1° de Mayo, Gobernador Echagüe, San Salvador, Cerrito, Gobernador Mansilla, Santa Ana, Colonia Elía, Guardamonte, Sauce Montrull, Colonia Hocker, Ibicuy, Seguí, Crucecita Octava, Las Cuevas, Tabossi, El Palenque, Las Moscas, Tezanos Pintos, Lucas Norte, Ubajay, General Belgrano, Mojones Norte, Valle María, Nogoyá, Villa Clara, San José y Villa Domínguez, entre otras.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas