Frigerio entregó viviendas y recorrió obras en Chajarí, “Comparto la felicidad de vecinos que esperaron muchos años la posibilidad de tener una casa propia”

Las viviendas fueron construidas a través del programa provincial Primero Entre Ríos, Primero Tu Casa y se levantaron en terrenos ubicados en el barrio Norte de Chajarí.

El mandatario no ocultó su satisfacción y expresó: «Entregar viviendas es una alegría para el lugar de responsabilidad que nos toca ocupar en este tiempo. Comparto la felicidad de vecinos que esperaron muchos años la posibilidad de tener una casa propia y que hoy se hace realidad».

Durante la recorrida por el departamento Federación, el gobernador también supervisó la construcción de una alcantarilla de hormigón armado sobre el arroyo San Gabriel, que mejorará la conectividad de la zona rural de Colonia San Roque. «Era una obra esperada durante mucho tiempo por los vecinos y los productores, ya que cuando crecía el arroyo este camino de la producción importante se cortaba», señaló sobre la obra que se ejecuta con recursos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y tienen una inversión de 397 millones de pesos.

Complacencia local

A su turno, el intendente Marcelo Borghesan expresó su satisfacción por la concreción de las viviendas en su ciudad. «Hoy estamos cumpliendo el sueño de 18 familias que acceden al techo propio, y eso es una gran alegría para la comunidad», dijo, en tanto que destacó la relación que los intendentes mantienen con el gobernador, calificándola de «excelente, de un ida y vuelta permanente no solo con él sino también con los ministros; para nosotros es fundamental», concluyó.

Durante la inauguración del complejo habitacional en Chajarí, el gobernador estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Darío Schneider, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals; el intendente Marcelo Borghesan, la viceintendente Fabiola Fochesatto Brunini, la diputada nacional Nancy Ballejos, el senador provincial Rubén Dal Molin y la diputada provincial Gabriela Lena.

A su vez, al recorrer Colonia San Roque, se sumaron el presidente del Directorio de la Cafesg, Carlos Cecco, el titular de la Junta de Gobierno San Roque, Gerardo Beber, y el coordinador de Obra de la Cafesg, Darío Burna.