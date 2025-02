Frigerio: «Estoy harto de ver que quienes hundieron la provincia ahora den cátedra de gestión pública»

«El cambio de rumbo es real y llegó para quedarse»

Desde el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná, y ante legisladores, autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de fuerzas de seguridad y entidades intermedias, el mandatario expuso su plan de «transformación y desarrollo», destacando que:

«El que pasó fue un año durísimo, pero estamos empezando a cosechar lo que sembramos. Hoy, con hechos concretos, demostramos que ese cambio de rumbo no solo es real, sino que llegó para quedarse».

Duro mensaje contra la corrupción

Uno de los momentos más fuertes del discurso de Frigerio fue su referencia a la corrupción en la gestión anterior, dejando frases que resonaron en el auditórium:

«Estoy francamente harto de que Entre Ríos salga en los medios nacionales mayoritariamente por causas de corrupción. Harto de ver que algunos que dejaron la provincia hundida ahora den cátedra de gestión pública. Harto de que los mismos que cobraban cuatro sueldos acumulados y llenaban la planta permanente de militantes ahora salgan a dar clases de moral y de ética».

Medidas para transparentar la gestión

En su discurso, el gobernador anunció una serie de medidas destinadas a erradicar prácticas perjudiciales en la administración pública, como la eliminación de gastos reservados, la prohibición de sobresueldos, la implementación de concursos públicos para garantizar la idoneidad de los empleados y la racionalización del gasto público.

«Lo que se llevaron no fue a las rutas, las escuelas ni los hospitales»

Frigerio destacó que su gobierno busca poner orden y asegurar que los recursos sean destinados a las prioridades de los entrerrianos:

«El dolor y la bronca que tenemos los entrerrianos son demasiado grandes, no solo por lo que se llevaron, sino porque sabemos dónde no fue esa plata. Lo que se llevaron no fue a las rutas, no fue a las escuelas, no fue a los hospitales ni al sector productivo».

«Tenemos que poner fin a la corrupción como un hecho sistemático»

En su mensaje, el gobernador remarcó que no todos los políticos son iguales y que es posible administrar de manera eficiente:

«Nos hicieron creer que estábamos condenados al atraso, pero estamos saliendo adelante en esta difícil coyuntura, dejando atrás la desidia de décadas».

«Este gobierno vino a abrir las puertas y ventanas de la gestión y a poner orden para que la plata vaya donde tiene que ir», concluyó Frigerio, reafirmando su compromiso con la transparencia y la reconstrucción de Entre Ríos.

