Frigerio expondrá en Brasil sobre modernización institucional y gestión fiscal

Se trata de un encuentro de alto nivel que reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales y del sector privado en torno a un tema clave: “Soluciones digitales para una gestión fiscal inteligente”.

Agenda de disertaciones

En la apertura de la sesión plenaria estará presente el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien expondrá sobre “La importancia de la consolidación fiscal a nivel nacional y subnacional”. A continuación, Frigerio abordará el tema “Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades”.

Ejes de la cumbre

El encuentro es considerado como una de las principales instancias de debate sobre modernización fiscal en la región. Se analizará la transformación digital de los sistemas tributarios y de administración pública, el uso de tecnologías para optimizar la recaudación, la fiscalización inteligente y la eficiencia del gasto público.

Participación entrerriana

El mandatario provincial fue invitado a compartir la experiencia de gestión en Entre Ríos en materia de modernización y transparencia institucional. Allí confluirán ministros, gobernadores y especialistas de diversos países, junto a representantes del sector privado vinculados a la innovación tecnológica aplicada a la administración pública.

Cabe destacar que la misión fue organizada y financiada íntegramente por el BID, por lo que no generará gastos para la provincia.

Entre Ríos en la agenda internacional

De esta manera, Entre Ríos tendrá presencia en un espacio estratégico donde se discutirán los desafíos comunes que enfrentan los gobiernos a la hora de modernizar sus instituciones, fortalecer la transparencia y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sustentables.