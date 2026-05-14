Frigerio expuso sobre la adhesión de Entre Ríos al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

El evento se desarrolló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y reunió a empresarios, funcionarios y referentes políticos de distintos puntos del país. Frigerio fue uno de los principales oradores del panel “Living de gobernadores”, moderado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y compartió la actividad junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

“La gente tiene que saber qué impuestos paga”

Durante su exposición, Frigerio defendió la adhesión de Entre Ríos al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y sostuvo que el objetivo es que los ciudadanos puedan identificar con claridad la carga tributaria presente en cada compra.

“Lo que estamos haciendo es un cambio cultural en el Estado. La gente tiene que saber a dónde van sus impuestos y qué impuestos se pagan. Creo que hay que facilitarle la vida al ciudadano y al contribuyente”, expresó el mandatario.

En ese sentido, explicó que su gestión apunta a mejorar la eficiencia del gasto público y la competitividad económica mediante un mayor control de los recursos estatales.

“Hay que analizar cada peso que se gasta, cómo se gasta y dónde va. Eso es fundamental para mejorar la productividad del gasto, la eficiencia y la eficacia con la que gobernamos”, afirmó.

Reforma fiscal y baja de impuestos

Frigerio también se refirió a la necesidad de avanzar hacia una reducción progresiva de impuestos considerados distorsivos para la producción y la inversión.

“Me gustaría bajar los impuestos mucho más rápido y aliviar la carga impositiva a los sectores productivos”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de retomar un esquema de consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios.

“Tenemos que trabajar de manera coordinada en los tres niveles de gobierno porque cobramos impuestos distorsivos que afectan las decisiones de inversión. Hay que eliminarlos gradualmente y fijarnos un horizonte”, remarcó.

En esa línea, mencionó la necesidad de reducir tributos como las retenciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y Sellos, además de avanzar hacia tasas municipales vinculadas a prestaciones concretas.

“Si logramos bajar la presión impositiva, vamos a tener un país con más inversión, más empleo privado y mejor calidad de vida”, aseguró.

Beneficios fiscales para nuevas inversiones

Por otra parte, el gobernador destacó el régimen de incentivos que actualmente ofrece Entre Ríos para atraer inversiones privadas.

“Todas las nuevas inversiones en Entre Ríos no pagan ningún impuesto durante 15 años, con posibilidad de extenderlo por cinco años más”, detalló.

Según precisó, ya existen compromisos de inversión por más de 300.000 millones de pesos en la provincia, con alrededor de 150 empresas involucradas y la proyección de generar 2.500 nuevos puestos de trabajo.

“Ese es el camino”, concluyó Frigerio.

La actividad finalizó con una recorrida guiada por las instalaciones del Malba, luego del cierre del panel de debate.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas