Martes 12 de agosto de 2025
Frigerio firmó el decreto que dispone el 50% de los fondos de CAFESG se destine a Concordia y Federación

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó el decreto que establece que la mitad de los recursos administrados por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) será destinada, en partes iguales, a los departamentos Concordia y Federación, en reconocimiento a su histórica y persistente afectación por la construcción y operación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Si bien el decreto no especifica el mecanismo de distribución interna de ese porcentaje, sí confirma que el otro 50% se repartirá entre los departamentos Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Concepción del Uruguay, Feliciano, Federal, San Salvador y Villaguay.

El texto normativo, identificado como Expediente N° 3231776 GOB, delimita formalmente el área de influencia de CAFESG, organismo creado por la Ley Provincial N° 9140 para administrar los excedentes generados por la explotación del complejo hidroeléctrico. Estos fondos tienen como fin financiar obras de infraestructura, programas sociales, proyectos productivos y acciones de mitigación ambiental en las zonas impactadas por la represa.

En los considerandos, el decreto remarca que Concordia y Federación han sido históricamente los más perjudicados por la obra, recordando que la ciudad de Federación debió ser completamente relocalizada por el embalse, con pérdidas patrimoniales, productivas, sociales e identitarias de gran magnitud. Concordia, por su parte, ha experimentado transformaciones ambientales y urbanas sostenidas vinculadas al uso intensivo de su territorio ribereño.

La medida también destaca que la distribución responde a criterios de equidad territorial y planificación estratégica, buscando reducir desigualdades regionales, potenciar infraestructura clave y preservar el medioambiente. Asimismo, reafirma que el proyecto Salto Grande debe concebirse como un aprovechamiento múltiple y no exclusivamente energético.

Con este decreto, el gobierno provincial asegura un piso del 50% de los recursos de CAFESG para Concordia y Federación, mientras amplía formalmente la participación de otros departamentos en el reparto del excedente hidroeléctrico.

Redaccion de 7Paginas