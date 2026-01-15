Frigerio gestiona financiamiento internacional para obras viales

Según se informó a 7Paginas, durante el encuentro se evaluaron los avances en la preparación de proyectos y en las presentaciones técnicas necesarias para acceder a distintas líneas de financiamiento internacional, un proceso que requiere cumplir con exigencias específicas y plazos establecidos por los organismos crediticios.

Tras la reunión, Donda explicó que el eje central del trabajo está puesto en avanzar con la documentación técnica y administrativa que demandan este tipo de gestiones. “Estamos trabajando en los proyectos y en los tiempos que exige este tipo de financiamiento”, señaló, al tiempo que remarcó que la infraestructura vial constituye una prioridad estratégica para la actual gestión provincial.

En ese sentido, el funcionario expresó su optimismo respecto a las posibilidades de avanzar con los proyectos en carpeta. “Tenemos la confianza de que vamos a calificar en los proyectos que se están preparando, que son importantes para toda la provincia. Los caminos son clave para el desarrollo productivo y la conectividad”, afirmó.

Asimismo, Donda destacó que Vialidad Provincial avanza en la incorporación de nuevas tecnologías, en la capacitación permanente de sus equipos técnicos y en la articulación con los gobiernos locales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante los problemas de transitabilidad en rutas y caminos.

Por otro lado, subrayó la necesidad de dejar atrás una lógica de respuestas urgentes y avanzar hacia una planificación estratégica de largo plazo. “El desafío es planificar los próximos diez años: qué rutas construir, cómo sostener su mantenimiento y qué inversión requiere cada una, incluyendo los caminos rurales”, indicó.

En ese marco, anticipó que se proyecta la incorporación de la tecnología BIM (Building Information Modeling), una herramienta que permite optimizar la planificación, el diseño y la gestión integral de los proyectos de infraestructura.

Finalmente, Donda resaltó el mensaje transmitido por el gobernador Frigerio a los equipos técnicos, enfocado en la responsabilidad, la planificación y el trabajo sostenido como ejes fundamentales para lograr mejoras concretas en la transitabilidad y el desarrollo vial de la provincia.