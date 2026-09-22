Frigerio gestionó ante Nación fondos para finalizar la nueva planta potabilizadora de Concordia

Uno de los puntos analizados fue el Presupuesto 2027, además de la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

Según se informó a 7Paginas, esta última iniciativa podría generar recursos que permitan avanzar con nuevas obras de infraestructura en territorio entrerriano.

Planta potabilizadora de Concordia

Durante el encuentro, Frigerio también realizó gestiones vinculadas a obras consideradas estratégicas para la provincia. Entre ellas se encuentra la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia, cuyo financiamiento resulta clave para poder completar los trabajos y avanzar hacia su puesta en funcionamiento.

La obra forma parte de los proyectos que fueron repasados por el gobernador y el funcionario nacional, junto con el avance de la Ruta Nacional 18 y el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay.

La finalización de la planta potabilizadora representa una obra de infraestructura de importancia para Concordia, dado que permitirá ampliar y mejorar la capacidad de abastecimiento de agua potable de la ciudad.

Presupuesto y Reforma Política

Además del seguimiento de las obras, Frigerio y Santilli analizaron los proyectos legislativos relacionados con el Presupuesto 2027 y la Reforma Política, en el marco de la agenda que mantienen Nación y Entre Ríos.

El encuentro se produjo en Casa Rosada y permitió repasar tanto las necesidades financieras de la provincia como el estado de distintos proyectos de infraestructura que se encuentran en ejecución.