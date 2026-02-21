Frigerio gestionó junto a empresarios más oportunidades para el sector avícola

El encuentro tuvo como ejes las inversiones en modernización y tecnificación, la apertura de nuevos mercados internacionales y el acceso a financiamiento para potenciar la competitividad de la cadena.

Reunión con Nación

El mandatario provincial se reunió con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. También participó el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo.

Bernaudo destacó que el gobernador “gestiona las demandas de los sectores productivos”, y señaló que en el caso de los avicultores las prioridades pasan por generar condiciones para el crecimiento, como la construcción de nuevos galpones modernos y la expansión comercial.

Financiamiento y nuevos mercados

Desde el sector privado, Mario Mazzei, presidente del frigorífico Sede América de Basavilbaso, valoró la reunión y subrayó el interés del gobierno provincial en explorar alternativas de mercados para la carne aviar, así como en facilitar herramientas de financiamiento para modernizar las plantas.

Mazzei también destacó el respaldo oficial al planteo de reducir o eliminar derechos de importación sobre bienes de capital destinados al sector, medida que —según indicó— impactaría directamente en la tecnificación y en la generación de empleo.

Durante el encuentro se abordó además la agenda de la misión comercial a China prevista para abril, donde los industriales aspiran a avanzar en la firma de la reapertura de ese mercado para los productos avícolas argentinos.

Acuerdos internacionales y preocupación sectorial

En relación al acuerdo comercial en marcha entre Argentina y Estados Unidos, empresarios expresaron su preocupación ante una eventual apertura al ingreso de productos norteamericanos sin condiciones de reciprocidad, un aspecto que continúa bajo análisis del gobierno nacional.

De la reunión participaron también el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y referentes de empresas del sector como Feller (Crespo), Las Camelias (Colón), Sede América (Basavilbaso), Fadel, Soychú, Fepasa y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

Con esta agenda, el gobierno provincial busca consolidar el posicionamiento de Entre Ríos como uno de los principales polos avícolas del país, fortaleciendo la competitividad y ampliando las oportunidades de exportación.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas