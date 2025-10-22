Frigerio habló de victoria en Concepción del Uruguay

El mandatario provincial recordó el inicio de su gestión: “Hace 2 años justo hacíamos el cierre que permitió dar ese paso para la transformación de la provincia, después de larguísimos 20 años de estar gobernados por los mismos, por el populismo, por la demagogia y por la corrupción.”

Frigerio admitió la “espina clavada” por no haber ganado la ciudad y proyectó la victoria para las próximas elecciones intermedias.

Junto al gobernador, el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch enfatizó la necesidad de consolidar el cambio a nivel nacional y provincial. Aseguró que esta elección es crucial para fortalecer la gestión que inició la transformación: “No podemos ser indiferentes: es un voto al kirchnerismo, al pasado, a la corrupción y a la casta política. Todos los resultados van a ser positivos porque vamos a tener más volumen de diputados o senadores que vayan a apoyar este camino de la libertad.”

Esta declaración refuerza la alineación estratégica entre el oficialismo provincial y las fuerzas nacionales que buscan mayor representación en el Congreso.

El gobernador Frigerio reiteró su llamado a la militancia a redoblar el esfuerzo en los días “cruciales” que restan, con un objetivo claro: movilizar el voto por la boleta 502, la violeta, para dar un “espaldarazo” a la transformación.

En este contexto, el candidato a diputado nacional Andrés Laumann subrayó con énfasis el compromiso de la coalición: “Este frente no está para hacer política de salón ni para mirar hacia atrás. Nuestro compromiso es firme y con la gente: somos el único espacio político que se compromete con las soluciones reales a los problemas históricos de esta provincia, atacando la desidia y la falta de visión que nos anclaron durante décadas.”

Finalmente, Frigerio cerró su intervención reafirmando la unidad de Juntos por Entre Ríos a través del “sentido común” —que prioriza al sector privado, a los emprendedores, al campo y a la industria— y elevó la consigna: “Esta no es una elección para darnos un gusto, esta es una elección para comprometernos con el futuro de la Argentina.”

El gobernador concluyó con un mensaje directo a sus seguidores: “Confío en ustedes, no me aflojen estos días… Vamos que este domingo se gana en Entre Ríos, y se gana en Concepción del Uruguay.”