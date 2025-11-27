Frigerio homenajeará la vida y la obra de Jorge Méndez

El homenaje organizado por el Gobierno de Entre Ríos, será conducido por Santiago Miguel Rinaldi y se invita a la comunidad a participar, con entrada libre y gratuita.

En la ceremonia se entregará una distinción a su familia y se proyectará un audiovisual alusivo a la carrera del artista, autor de clásicos como Canción de Puerto Sánchez, Canción del Jornalero y Puentecito de la Picada, entre otras.

Sobre los artistas que se presentarán:

Ernesto Méndez: nació en Paraná y tiene una destacada trayectoria como compositor y arreglador. Ha sido parte de festivales en Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido y Alemania. Se ha presentado en salas de prestigio como el Royal Festival Hall de Londres, el Centro de Estudios Iberoamericanos de Berlín y el Teatro Colón de Buenos Aires. Es hijo de Jorge Méndez.

María Luz Erázun-Ramiro Matteoda: forman un dúo musical que reúne la esencia del litoral en cada escenario. Con más de diez años de trayectoria conjunta, han llevado su propuesta artística a escenarios como Tecnópolis, Festival Nacional de Doma y Folklore (Jesús María), Festival Nacional del Chamamé (Federal), Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes), Festival Nacional de Folklore de Cosquín, entre otros. Además se presentaron en Chile y Uruguay.

Conjunto Itaý: oriundos de Concepción del Uruguay y con 25 años de trayectoria, tienen cinco trabajos discográficos editados. Representan la identidad de la música litoraleña y la tradición chamamecera de la región.