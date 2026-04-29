Frigerio impulsa un ambicioso plan vial: millonaria inversión para renovar maquinaria de más de 30 años

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una reunión de gabinete centrada en uno de los ejes estratégicos de su gestión: la recuperación de la red vial. El director provincial de Vialidad, Exequiel Donda, anunció tras el encuentro un plan de reequipamiento y obras que busca sacar a la repartición de décadas de obsolescencia técnica.

Para mejorar la eficiencia, el organismo realizará una inversión masiva en maquinaria pesada. «Tenemos un promedio de edad en las máquinas de más de 30 años», reconoció Donda, explicando que la antigüedad del parque automotor genera constantes pérdidas de tiempo por reparaciones.

El plan de compras: «Ahorro y fondos propios»

Vialidad abrirá este lunes los sobres para una primera adquisición que incluye, 3 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 3 camiones regadores y 2 retrogrúas.

Pero el plan no termina allí. Ya están en trámite licitaciones para incorporar 18 motoniveladoras adicionales, cargadoras, camiones volcadores y carretones. Donda subrayó que este esfuerzo se realiza con fondos propios, producto del ahorro administrativo de los últimos meses.

Logística y seguridad en el combustible

Una de las novedades es la modernización del sistema de abastecimiento. Se adquirirán sistemas de acopio homologados con medidores de expendio para las zonales que se encuentran lejos de estaciones de servicio, y se comprarán 20 batanes (tanques cisterna remolcables) para trasladar el combustible de manera segura y limpia hacia los frentes de obra.

Obras en marcha y nuevas licitaciones

En cuanto a la infraestructura, el funcionario detalló la agenda inmediata:

Ruta 20: El lunes inician los trabajos en el tramo entre Ruta 18 y la escuela «El Pericón».

Bacheo: Comienza el «Grupo 2» de bacheo tras la firma de nuevos convenios.

Urgencias: Se trabaja en la Ruta 11, para luego trasladar el frente de obra a Islas del Ibicuy. También hay actividad en la Ruta 51.

Obras de arte: Está próximo el llamado a licitación para 17 alcantarillas y calzadas sumergibles en distintos puntos de la provincia.

Hacia la descentralización

Finalmente, el gobierno apuesta a un modelo de gestión compartida con los municipios y juntas de gobierno. Actualmente hay 1.000 kilómetros de caminos bajo consorcio y están por firmarse convenios por otros 2.000. «Nuestro objetivo es llegar este año a los 4.000 o 5.000 kilómetros mantenidos mediante convenios locales», concluyó Donda.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas