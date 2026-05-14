Frigerio impulsa una millonaria inversión arrocera en Entre Ríos con beneficios del RINI

La firma llevará adelante una inversión de 1.510.000 dólares destinada a la compra e instalación de un nuevo molino arrocero, lo que permitirá duplicar la capacidad de producción, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia la generación de energía renovable para abastecer parte de su funcionamiento.

Durante el acto, Frigerio destacó la importancia de respaldar a las empresas que continúan apostando a la producción y al empleo en un contexto económico complejo.

“Es una empresa familiar con muchísima historia y tradición, una de las principales empleadoras de la región”, expresó el mandatario provincial, al tiempo que valoró que la ampliación proyectada “más que duplicará la producción e incorporará empleo de calidad”.

El gobernador también remarcó que la empresa avanzará en la generación de energía propia a partir de fuentes renovables, aprovechando líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según detalló, cerca del 40 por ciento de la energía utilizada por la firma será de producción renovable.

“Hay que apoyar al sector privado porque es donde se genera la riqueza y el empleo. Ese es el norte que tenemos en nuestra gestión”, sostuvo Frigerio, quien además puso en valor el rol de las empresas familiares entrerrianas.

En ese sentido, afirmó que “todos tienen que cinchar para el mismo lado” y señaló que el objetivo del gobierno provincial es acompañar a quienes invierten y generan trabajo genuino.

“No son todas malas noticias. Tenemos entrerrianos que siguen apostando por la producción y el empleo, y eso hay que destacarlo”, remarcó.

Por su parte, la gerente de la empresa, Laura Varese, explicó que el nuevo proyecto permitirá reemplazar un molino adquirido hace más de 50 años en Brasil, que si bien fue modernizado con el paso del tiempo, ya requería una renovación integral.

“La idea es duplicar la producción y también eficientizarla. Vamos a pasar de procesar 8.000 toneladas de arroz con cáscara a unas 18.000 toneladas anuales”, indicó.

Además, adelantó que la expansión implicará la incorporación de nuevos trabajadores en áreas de producción, calidad y comercialización.

Varese también relató cómo surgió el contacto inicial con el gobernador: “Le escribí por Instagram y me respondió que aplicáramos al programa. Muchos me decían que no me iba a contestar, pero hoy estamos concretando este proyecto”.

El acto contó además con la presencia del intendente de La Paz, Walter Martin; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; y el diputado provincial Bruno Sarubi.

Qué es el RINI

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) tiene como objetivo promover nuevas inversiones privadas en Entre Ríos, ampliar la actividad productiva y generar empleo.

Actualmente, según datos oficiales, existen cerca de 150 iniciativas en marcha bajo este esquema, con inversiones proyectadas cercanas a los 300.000 millones de pesos y la generación estimada de 2.500 puestos de trabajo en la provincia.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas