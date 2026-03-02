Frigerio inauguró el ciclo lectivo en Villa Paranacito, agradeció a los docentes por estar «al pie del cañón

Acompañado por el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE), Carlos Cuenca, el mandatario provincial remarcó el valor de la educación pública y el esfuerzo adicional que implica sostener la enseñanza en el contexto geográfico de las islas.

Reconocimiento al esfuerzo en las islas

Durante el acto, que reunió a docentes, padres y alumnos, Frigerio subrayó la importancia del compromiso de las familias y del cuerpo docente para sostener la calidad educativa. En ese marco, destacó la necesidad de “dejar la vara alta” en el sistema educativo provincial.

“La educación nos hace libres, nos permite elegir. Sin educación probablemente otros elijan por nosotros”, afirmó el gobernador, señalando que el conocimiento debe marcar el rumbo de la provincia.

También hizo especial referencia a las particularidades de la vida en el Delta entrerriano y al sacrificio que conlleva garantizar la presencialidad escolar en estas zonas. “Quise estar hoy en una escuela de la isla para poner en valor el esfuerzo que significa educar y educarse aquí”, expresó.

Alfabetización y modernización

En cuanto a las políticas educativas, Frigerio ratificó la implementación del Plan Provincial de Alfabetización, cuyo objetivo es asegurar que todos los alumnos de primero a tercer grado logren competencias sólidas en lectura, escritura y comprensión de textos.

Asimismo, planteó la necesidad de reducir el abandono escolar a través de una currícula modernizada que despierte el interés de los jóvenes. En ese sentido, mencionó la incorporación del bachillerato en programación y los avances en robótica y tecnología como herramientas para vincular la educación con las demandas actuales.

Un mensaje de superación

En el cierre de su discurso, el gobernador alentó a los estudiantes a sostener sus sueños más allá de las dificultades. Puso como ejemplo a jóvenes entrerrianos que hoy desarrollan tareas en la NASA y destacó la perseverancia de figuras como Lionel Messi, resaltando el valor del esfuerzo y la constancia.

“El futuro lo construyen ustedes estando todos los días en la escuela, estudiando y comprometiéndose con esta etapa de su vida”, concluyó Frigerio, agradeciendo especialmente a los docentes por estar “al pie del cañón” en la formación de las nuevas generaciones.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas