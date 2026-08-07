Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, la primera empresa adherida al RINI que invirtió tres millones de dólares

La firma metalúrgica incorporó el novedoso Sistema No-Bake para la producción de piezas especiales de acero al carbono, inoxidables, dúplex y superdúplex. El nuevo equipamiento tecnológico permitirá potenciar la capacidad productiva de la firma en el mercado nacional y latinoamericano, además de abastecer proyectos estratégicos como Vaca Muerta, emprendimientos mineros cordilleranos y negocios en el mercado estadounidense en materia de energía nuclear y Oil & Gas.

Durante el encuentro, Frigerio remarcó el valor del desarrollo industrial y la visión estratégica del gobierno de actuar como un aliado del sector privado. «Estoy convencido que sin industria no hay nación. El impuesto más caro que se paga es la inversión que no se hace. Por eso decidimos bajarlos y convertirlos en cero para nuevas inversiones que incorporen tecnología y, lo más importante para nosotros, empleo en el sector privado», afirmó el mandatario.

El gobernador también subrayó el rol transformador del Estado en la economía real. «El Estado está para acompañar a los que se animan a invertir en la Argentina. Nunca más puede ser una valla o un escollo para el desarrollo, tiene que ser un facilitador en todos los órdenes: impositivo, energético, de infraestructura y desregulación», remarcó. A su vez, destacó la rápida consolidación del marco de incentivos, señalando que al firmar el primer RINI «dimos paso a un proceso que ya lleva 156 empresas adheridas, cerca de 400.000 millones de pesos comprometidos de inversión y cerca de 3.000 nuevos puestos de trabajo».

Avanzar y apostar al futuro

Por su parte, el gerente general de Itasa, Marcelo Conesa, destacó la determinación de la firma de mantener una trayectoria de crecimiento continuo apoyada en el esfuerzo conjunto y las herramientas provinciales. «Hoy damos un paso que representa mucho más que una inversión, representa una decisión: la decisión de seguir evolucionando. En un contexto donde muchas veces es más fácil esperar, nosotros decidimos invertir, porque el futuro no se espera, se construye», expresó Conesa.

El directivo remarcó que «la incorporación del sistema No-Bake marca un antes y un después. No solamente cambia la manera de fabricar, cambia la manera de pensar nuestros procesos. Nos permite producir con mayor precisión, estabilidad, eficiencia y calidad consistente para responder a las necesidades de una industria que evoluciona todos los días».

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) otorga exenciones impositivas del 100 por ciento por un plazo de 15 a 20 años sobre los tributos de Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y de Sellos. Asimismo, prevé reintegros energéticos, la exclusión de regímenes de retención y percepción para dar liquidez al flujo de caja, ventanilla única de trámites y acceso prioritario a las garantías del Fogaer.