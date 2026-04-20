Frigerio inauguró la ampliación del Hospital San José: «Priorizamos la salud con los recursos de Cafesg»

En una jornada marcada por el fortalecimiento del sistema sanitario regional, el titular del Ejecutivo provincial, Rogelio Frigerio, visitó la localidad de San José para dejar formalmente inauguradas las obras de ampliación del Hospital San José. Los trabajos fueron ejecutados a través de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y representan una respuesta histórica a demandas de larga data por parte de la comunidad.

Durante el acto, Frigerio destacó la celeridad y el estándar de los trabajos realizados: «Felicito a la Cafesg, a la empresa y a las autoridades del hospital por la calidad de la obra y la rapidez. Meses atrás visité el lugar cuando la obra aún no estaba iniciada y hoy está terminada con una gran calidad», señaló el mandatario.

Infraestructura para la salud

El gobernador detalló que la intervención no solo resolvió problemas de accesibilidad con una nueva rampa —“una necesidad imperiosa de muchos años”—, sino que dotó al nosocomio de un anexo moderno para servicios críticos. «Tiene un anexo nuevo para kinesiología, laboratorio, pediatría y vacunatorio; lugares fundamentales que el director venía solicitando», remarcó.

En ese sentido, Frigerio fue contundente respecto al destino de los fondos públicos: «Estamos usando los recursos de Cafesg priorizando la salud y la educación como corresponde». Además, adelantó que ya se trabaja en un nuevo proyecto para el sector de guardia, otra de las deudas pendientes con el establecimiento.

Modernización y equipamiento

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, puso énfasis en la reestructuración edilicia de los hospitales con mayor antigüedad. «Estamos en una etapa de puesta en valor para adecuarlos a los tiempos que corren», explicó.

Blanzaco precisó que, en paralelo a la obra civil, el Ministerio intervino en la renovación total del sistema eléctrico y adelantó la pronta instalación de un generador. Asimismo, se hizo entrega de equipamiento técnico, incluyendo un monitor multiparamétrico y una mochila de oxígeno completa.

Un hospital de referencia

El director del hospital, Marcelo Ramat, se mostró emocionado por los avances y agradeció la apertura de las autoridades provinciales: «Si nos escuchan, podemos dar respuesta a la comunidad. Hoy el sanjosino tiene que estar de fiesta; esta obra hizo que el hospital sea otro. Hoy somos un hospital de referencia en la región por servicio y por infraestructura».

Detalles técnicos de la obra

Inversión: Superior a los 400 millones de pesos.

Superficie: Aproximadamente 150 metros cuadrados de construcción nueva.

Áreas nuevas: Vacunación, sala de extracción, laboratorio, kinesiología, recepción y sanitarios.

Accesibilidad: Rampa para personas con dificultad motora.

Mejoras adicionales: Reemplazo de cableado eléctrico, instalación de internet/cable y refacciones integrales en Sala Polivalente B, Maternidad y habitaciones.

Presencias:

Acompañaron al gobernador el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el vocal de Cafesg, Pablo Canali; el director general de Hospitales, Mauro González; y el director del nosocomio, Marcelo Ramat.

C0n informacion de prensa provincia

Redaccion de 7Paginas