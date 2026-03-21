Frigerio inauguró la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá y anunció créditos por 15 millones de dólares

Durante su discurso en el predio multieventos, el mandatario destacó la relevancia del evento, al que definió como “una de las fiestas más importantes y con mayor identidad de la provincia”, al tiempo que remarcó que reúne a productores de todo el país y de la región.

Financiamiento internacional para el sector

El anuncio central de la jornada fue la formalización de un crédito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, destinado a impulsar la producción y comercialización apícola en la provincia.

“Hoy firmamos este crédito de 15 millones de dólares muy importantes para el sector”, señaló Frigerio, quien precisó que los fondos se orientarán a obras de infraestructura y fortalecimiento productivo.

Entre los principales destinos del financiamiento, el gobernador mencionó la mejora del camino que une Maciá con Guardamonte, la optimización de accesos a cooperativas y predios productivos, y la generación de herramientas e insumos para los apicultores.

Apoyo al sector ovino

En el marco de la actividad, Frigerio también hizo referencia al acompañamiento al sector ovino, destacando la entrega de préstamos que reemplazan a la Ley Ovina Nacional.

“Nos hicimos cargo de eso porque queremos que el sector ovino de Entre Ríos también sea uno de los más importantes del país”, afirmó, al tiempo que subrayó que el respaldo a los productores “es una política de Estado”.

Acompañamiento al desarrollo productivo

El mandatario insistió en que su gestión busca respaldar a quienes generan empleo y arraigo en el territorio. “Cada productor apícola da trabajo y arraigo a nuestra gente, y eso tiene que ser una política de Estado”, sostuvo.

El acto contó con la presencia del intendente local, Ariel Müller, y del senador Rafael Cavagna, en representación de la vicegobernadora Alicia Aluani.

También participaron los ministros provinciales Guillermo Bernaudo y Néstor Roncaglia, la diputada nacional Alicia Fregonese, además de legisladores provinciales y representantes del Gobierno nacional, entre ellos Alexis Rodríguez.

Recorrida y agenda local

En el marco de su visita a Maciá, el gobernador también recorrió el albergue municipal recientemente inaugurado, una obra concretada a partir del trabajo conjunto entre la provincia y el municipio.

La apertura de la Fiesta Nacional de la Apicultura volvió a posicionar a Maciá como un punto de referencia para el sector, en una edición que combina producción, innovación y promoción de una de las economías regionales más importantes de Entre Ríos.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas