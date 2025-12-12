Frigerio incorporó a Cuenca y Jacob al gabinete provincial

Este viernes a las 10.30, el mandatario tomará juramento a los nuevos funcionarios, quienes participarán de la primera reunión de gabinete.

Cuenca es Contador Público Nacional y Especialista en Docencia Universitaria. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), donde también es docente; además dicta clases en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Posee una extensa trayectoria en la gestión pública y universitaria, con funciones como subdirector de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros de la Municipalidad de Paraná, y subsecretario Económico Financiero de la Uader.

Por su parte, Hernán Daniel Jacob es abogado y hasta ahora se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Tiene una extensa trayectoria y experiencia en gestión pública desde 1995 a 1999 como secretario de Gobierno, Obras Públicas y Acción Social. Seguidamente de 1997 a 1999 estuvo a cargo de la Secretaria de Hacienda. De 1999/2001 y de 2001/2003, fue secretario de Gobierno y Hacienda; y de 2015 a 2023, secretario de Economía, Hacienda y Producción.

Con estas designaciones, el gobernador completa la transición en áreas clave del Ejecutivo provincial para asegurar la continuidad de las políticas educativas y de infraestructura.