Frigerio insistió ante Milei con la actualización de la tarifa de Salto Grande en el marco de una agenda conjunta con Nación

Tanto el mandatario nacional como el gobernador coincidieron en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, superar años de atraso y terminar con prácticas de corrupción que marcaron la vida política de las últimas décadas.

Temas centrales de la agenda

Durante el encuentro se abordaron cuatro ejes prioritarios para la provincia, Déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, que requiere soluciones de fondo en coordinación con Nación.

Infraestructura vial, con énfasis en los avances de las rutas nacionales 18 y 12, y la próxima concesión de la Ruta Nacional 14, clave para el transporte productivo.

Tarifa de Salto Grande, donde Frigerio reiteró el reclamo histórico de la provincia para actualizar los valores de la energía generada y defender los recursos entrerrianos.

Obras de infraestructura con financiamiento internacional, a través de organismos multilaterales.

Coincidencia de miradas

Tras el encuentro, tanto Milei como Frigerio remarcaron que el esfuerzo de los entrerrianos y los argentinos en general es la base para construir un futuro distinto, fundado en la transparencia, la responsabilidad fiscal y el desarrollo productivo.

La reunión entre el presidente y el gobernador marca un nuevo capítulo en la relación institucional entre Nación y Entre Ríos, con el objetivo de coordinar políticas y fortalecer la agenda federal.

Redacción de 7Paginas