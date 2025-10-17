Frigerio intimó al presidente del PJ Concordia a reincorporarse al Hospital Masvernat

El caso se remonta a 2018, cuando Ruiz Díaz solicitó una licencia gremial de cuatro años, tal como lo permite la normativa vigente para quienes ejercen cargos sindicales. El pedido fue aprobado entonces mediante el decreto N° 1931/19 GOB., que autorizaba la licencia con goce de haberes desde octubre de 2018 hasta octubre de 2022.

Sin embargo, en 2021, durante la gestión del Ministerio de Salud a cargo de Sonia Velázquez, se dictó el decreto N° 318/21 MS., que revocó la licencia alegando que la concesión había sido realizada “con vicios invalidantes”. La medida establecía que Ruiz Díaz debía retomar sus funciones en el hospital.

El dirigente sindical presentó un recurso de revocatoria, argumentando que la decisión afectaba derechos adquiridos y constituía una persecución gremial, sosteniendo que su cargo suplente lo habilitaba a gozar del beneficio y que se violaba la Ley Nacional 23.551 de Asociaciones Sindicales.

El reciente decreto firmado por Frigerio y refrendado por el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco, ratifica la decisión de 2021. Según los considerandos oficiales, Ruiz Díaz “interpreta de manera errónea la normativa vigente”, ya que la licencia gremial con goce de haberes solo corresponde a cargos titulares, salvo que se acredite el corrimiento del titular y el efectivo ejercicio del cargo.

El texto también aclara que la licencia gremial automática prevista en el artículo 48 de la Ley 23.551 es sin goce de haberes, y que la extensión provincial constituye una concesión excepcional que no alcanza a suplentes. Por lo tanto, no se advierte vulneración a la tutela sindical ni prácticas desleales por parte de la Administración.

De este modo, el gobierno provincial rechazó el recurso y ordenó la reincorporación inmediata de Ruiz Díaz a su puesto en el Hospital Masvernat, dejando firme la revocatoria de su licencia gremial.

Fuente: Diario Junio