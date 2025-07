Frigerio: «La verdadera independencia se construye con dignidad y con trabajo»

Junto al intendente de Diamante, Ezio Gieco, Frigerio participó del Tedeum en la Capilla El Buen Pastor, del Instituto Santa María, a cargo del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari; y luego se trasladó a la plaza 9 de Julio, donde se desarrolló el acto protocolar. Tras la revista de efectivos formados y el saludo a la agrupación 9 de Julio y los discursos, se realizó el tradicional desfile cívico-militar.

En la oportunidad, el mandatario hizo un repaso de los hechos históricos y apeló a «honrar ese legado y mantener viva esa llama de independencia y de libertad», al tiempo que destacó la importancia de conmemorar, no solo una fecha histórica, sino el compromiso diario con la verdadera independencia.

«La verdadera independencia no es solo la que se declara, es la que se ejerce cada día, es tener libertad de elegir dónde vivir, de qué trabajar, qué legado dejar. Y esa libertad se consigue cuando nadie nos regala nada, cuando nadie se cree capaz de someternos y extorsionarnos por habernos dado lo básico que necesitamos para vivir», advirtió.

El mandatario subrayó, además, el valor de la dignidad y el esfuerzo productivo como pilares fundamentales para el desarrollo de Entre Ríos: «No hay dignidad posible si el Estado cosecha lo que el privado sembró. Ese modelo frustró generaciones enteras y nos condenó a vivir con lo justo, pero los entrerrianos decidimos cambiar. Creemos en un Estado que no se retira, pero sabe dónde tiene que estar presente para cuidar lo esencial, la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, porque esa es la verdadera independencia, la que se construye con dignidad y con trabajo».

Frigerio también hizo un llamado a la unidad y la responsabilidad compartida para construir el futuro de la provincia y del país. «La patria no se hace con discursos vacíos. La patria se hace con trabajo, con responsabilidad y con planificación. Se hace trabajando juntos para romper las cadenas que atrasan. Y eso estamos haciendo todos los días con cada entrerriano que no se resigna, con cada docente que sigue enseñando, con cada productor que no baja los brazos, con cada pyme que apuesta y que arriesga, con cada ciudadano que eligió seguir adelante».

Por su parte, el intendente Gieco agradeció «el acompañamiento del gobernador desde el primer día; para nosotros es importante sentir el apoyo a la gestión, más allá de lo económico. Con todas las dificultades que tenemos, siempre al momento de necesitar algo de la provincia lo hemos conseguido».

Estuvieron presentes, además, en el acto, los ministros de Hacienda y Finanzas, Fabián Boles; y de Seguridad, Néstor Roncaglia; el presidente de la Cámara Diputados, Gustavo Hein; el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari; demás autoridades provinciales y municipales; representantes de fuerzas armadas y de seguridad; veteranos de Malvinas; docentes, estudiantes; instituciones, entre otros.