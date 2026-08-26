Frigerio lanzó créditos hipotecarios para empleados públicos de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio presentó una nueva herramienta destinada a facilitar el acceso a la vivienda propia para empleados públicos entrerrianos. Se trata de una línea de créditos hipotecarios UVA con una tasa final del 6% anual, destinada a trabajadores del sector público que se encuentren en planta permanente y no posean una vivienda propia.

La iniciativa surgió a partir de un convenio firmado entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Banco Entre Ríos, mediante el cual el organismo provincial subsidiará dos puntos de la tasa de interés.

Para esta primera etapa, el Banco Entre Ríos dispuso un cupo de $20.000 millones, con el que se estima que podrán otorgarse aproximadamente 300 créditos.

“Estamos anunciando uno de los préstamos más accesibles que hay hoy en la Argentina para adquirir una vivienda. Es un crédito UVA que llega hasta los 100 millones de pesos y que tiene una tasa hoy del seis por ciento anual”, afirmó Frigerio durante la presentación.

Una cuota limitada al 30% de los ingresos

El gobernador destacó que una de las características del programa es que la cuota mensual podrá representar como máximo el 30% de los ingresos de los trabajadores.

Frigerio remarcó además que la intención de la Provincia fue establecer una herramienta cuya cuota resulte, en promedio, inferior a los valores que actualmente se pagan por alquiler.

Para acceder al monto requerido, se estableció un ingreso mínimo de $1,8 millones, aunque el programa contempla la posibilidad de sumar los ingresos de cotitulares pertenecientes al mismo grupo familiar.

La calificación crediticia y el otorgamiento del préstamo estarán a cargo del Banco Entre Ríos, mientras que el IAPV tendrá a su cargo la precalificación de las condiciones vinculadas al empleo público y la situación habitacional de los postulantes.

Hasta tres dormitorios en toda la provincia

El vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, explicó que el organismo realizó un relevamiento del mercado inmobiliario entrerriano y trabaja junto al Colegio de Corredores para determinar las posibilidades de adquisición.

Según precisó, la línea permitirá adquirir una vivienda de hasta tres dormitorios en cualquier localidad de Entre Ríos, de acuerdo con las condiciones establecidas para el crédito.

El trámite se iniciará de manera online a través de la página del IAPV. Allí los interesados podrán acceder al botón habilitado para la inscripción.

Una vez realizada la inscripción, el organismo provincial realizará una precalificación para verificar que el postulante sea empleado público de planta permanente y no tenga propiedades a su nombre. Posteriormente, el Banco Entre Ríos se comunicará con cada beneficiario para continuar con el proceso de evaluación crediticia.

El subsidio reduce el impacto de la cuota

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó que el nuevo programa busca ampliar y diversificar las herramientas de acceso a la vivienda.

“Agregamos esta nueva oferta en convenio con el Banco Entre Ríos para la compra de vivienda”, explicó.

El funcionario señaló que el subsidio de tasa otorgado por el IAPV permitirá que la cuota que pague el empleado público sea aproximadamente 20% menor, al tiempo que también reduce en un porcentaje similar el nivel de ingresos que debe justificar el solicitante.

La nueva línea se incorpora a los programas habitacionales que actualmente mantiene el IAPV para el conjunto de los entrerrianos, entre ellos las alternativas de construcción en terreno propio a través del plan Raíces.

“La política habitacional tiene que ser una prioridad”

Durante el anuncio, Frigerio adelantó que la Provincia continúa trabajando en nuevas herramientas destinadas a otros sectores de la sociedad.

“La política habitacional tiene que ser una prioridad de todos los gobiernos”, sostuvo el gobernador.

En ese sentido, reafirmó que su gestión busca ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento para que más familias puedan convertirse en propietarias.

Frigerio consideró que el acceso al crédito hipotecario constituye una herramienta central para enfrentar el déficit habitacional y afirmó que continuará impulsando este tipo de alternativas.

“Es la única política realmente efectiva para disminuir el déficit habitacional”, concluyó.

De la presentación también participaron el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, y el gerente corporativo de Sector Público del Banco Entre Ríos, Hernán González Viberti, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta nueva línea de financiamiento habitacional para trabajadores públicos de la provincia.

Con informacion de prensa provincia

Redaccion de 7Paginas