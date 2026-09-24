Frigerio lanzó un plan de Sidecreer para refinanciar deudas, otorgar adelantos de sueldo y promover educación financiera

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso 7Paginas, un nuevo plan impulsado a través de la tarjeta de crédito provincial Sidecreer, con el objetivo de aliviar la situación financiera de los usuarios y prevenir el sobreendeudamiento.

La iniciativa contempla tres ejes principales: un programa de refinanciación de deudas, una línea de adelantos de haberes con tasas preferenciales y la incorporación de contenidos de educación financiera en las escuelas entrerrianas a través del Consejo General de Educación (CGE).

El anuncio fue realizado junto al presidente de Sidecreer, Mariano Reyno, y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

Refinanciación de deudas

Uno de los puntos centrales del programa es la posibilidad de reestructurar consumos realizados con la tarjeta Sidecreer.

Según explicó Frigerio, el plan se sumará a las herramientas que ya ofrece el Banco Entre Ríos y permitirá refinanciar deudas con una tasa del 35% anual y plazos de hasta 48 meses.

El monto máximo para acceder a esta operatoria será de hasta cinco millones de pesos por usuario.

El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno, indicó que ese monto responde al promedio de las necesidades actuales de refinanciación de los usuarios de la tarjeta.

El trámite no será automático: los interesados deberán acercarse a las sucursales de Sidecreer o iniciar el contacto mediante correo electrónico o WhatsApp, para luego concretar una entrevista presencial donde se analizará cada situación particular.

Límite al endeudamiento

El gobernador también anunció que se establecerá un límite para evitar el sobreendeudamiento de los trabajadores del sector público.

A partir de esta medida, ningún empleado provincial podrá comprometer más del 40% de su salario en préstamos personales o ayudas económicas.

“Entre Ríos, junto con La Pampa, es la provincia con el menor nivel de sobreendeudamiento, pero esto sirve para anticiparnos al problema. La angustia que implica que tu sueldo se lo lleven los acreedores, para nosotros implica la necesidad de intervención del Estado”, expresó Frigerio.

Adelantos de sueldo

Otro de los anuncios fue la puesta en marcha de una línea de adelantos de haberes que podrá tramitarse de manera totalmente digital.

Según explicó Reyno, los usuarios podrán acceder a esta herramienta a través de la aplicación de Sidecreer y de la plataforma Mi Entre Ríos, con tasas que, según señalaron desde el gobierno provincial, estarán entre las más bajas del mercado.

Educación financiera en las escuelas

El programa también incluye un componente educativo, ya que el Consejo General de Educación trabaja en la incorporación de contenidos vinculados a la educación financiera para estudiantes entrerrianos.

“Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites, sino de ayudar a sobrellevar una situación difícil y de educar financieramente a nuestros jóvenes desde temprana edad”, sostuvo el gobernador.

Con estas medidas, el Gobierno de Entre Ríos busca brindar herramientas para ordenar las finanzas personales, prevenir situaciones de endeudamiento excesivo y facilitar el acceso a mecanismos de asistencia económica para trabajadores del sector público.