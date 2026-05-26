Frigerio les puso el pecho a las tortas fritas y salió a bajar la polémica por los comedores escolares

Todo comenzó cuando algunos medios de comunicación y sectores de la oposición reflotaron la Circular Nº 5 de la Dirección de Comedores provincial, donde se recuerda que “no se encuentra permitida la elaboración de alimentos fritos”, entre ellos las tradicionales tortas fritas, en establecimientos bajo su órbita.

La discusión tomó rápidamente temperatura política debido a que el tema se instaló en pleno fin de semana patrio, una fecha en la que históricamente las tortas fritas, el chocolate caliente y otros platos típicos forman parte de las celebraciones escolares y familiares.

La circular era de abril

Sin embargo, desde distintos sectores remarcaron a 7Paginas, que existió una utilización política y mediática del tema, ya que la mencionada Circular Nº 5 no fue emitida para el 25 de Mayo, sino que tiene fecha del 7 de abril.

En el texto, la Dirección de Comedores también señalaba que no se sugería “la compra y el ofrecimiento de facturas” y proponía como alternativa opciones “más económicas y nutritivas”, como bizcochuelos caseros o adquiridos en panadería.

La recomendación estaba vinculada a criterios nutricionales impulsados por profesionales del área, aunque el tema terminó siendo utilizado por sectores opositores para cuestionar la política alimentaria del gobierno provincial y particularmente la situación de los comedores escolares.

La “perlita” del 25 de Mayo

La polémica tuvo un capítulo particular este domingo durante el multitudinario acto patrio realizado en Gualeguaychú, donde el gobernador participó de distintas actividades y compartió un almuerzo popular.

En ese marco, Frigerio publicó en sus redes sociales imágenes del encuentro, donde se lo veía disfrutando de comidas típicas junto a vecinos y familias presentes.

Fue allí cuando una usuaria aprovechó para cuestionarlo públicamente por el tema de las tortas fritas y escribió: “Ah, comiendo empanadas fritas, mientras prohíbe que las escuelas agasajen a sus alumnos con chocolate caliente, facturas y tortas fritas”.

La respuesta del mandatario no tardó en llegar y rápidamente comenzó a viralizarse.

“Jamás prohibiría nada”

“Feliz día de la Patria, jamás prohibiría nada. La informaron mal, fue una sugerencia de las nutricionistas del área de comedores que creo que se equivocaron”, respondió Frigerio.

Y agregó: “Está bien cuidar la alimentación de los alumnos, pero eso no tiene que implicar ir en contra de nuestras tradiciones”.

El gobernador además buscó ponerle humor al tema y contó qué había comido durante la jornada patria: “Hoy comí tortas fritas, empanadas fritas y buseca, muy rico todo. Hoy a la noche ayuno”.

Una discusión que mezcló nutrición y política

La controversia dejó expuesta una discusión que rápidamente mezcló recomendaciones nutricionales, tradiciones populares y utilización política.

Mientras desde algunos sectores cuestionaron el contenido de la circular, otros señalaron que el tema fue amplificado de manera intencionada para instalar un debate político en plena fecha patria.

Lo cierto es que finalmente fue el propio gobernador quien salió a desactivar la polémica y dejó en claro que las tradiciones populares forman parte de la identidad cultural entrerriana.

Redaccion de 7Paginas.