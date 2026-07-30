Frigerio llamó a fortalecer la alianza entre el Estado y el sector privado: «Queremos que Entre Ríos sea la cuna del desarrollo»

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que el objetivo de su gobierno es convertir a la provincia en un polo de desarrollo productivo. «Queremos que Entre Ríos sea la cuna del desarrollo», expresó ante empresarios, dirigentes, académicos y funcionarios que participaron del encuentro.

La actividad contó además con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, y de autoridades del Consejo Empresario de Entre Ríos.

«El Estado dejó de ser un obstáculo»

Frigerio aseguró que su administración impulsa un cambio cultural en la relación entre el Estado y quienes generan empleo.

«Durante mucho tiempo el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras, los militantes y los contratos, y recién después se atendía a quienes producen. Nosotros dimos vuelta esa lógica», afirmó.

En esa línea, sostuvo que cuando el Estado deja de poner trabas y acompaña al sector privado, se generan las condiciones necesarias para atraer inversiones y promover el crecimiento económico.

Incentivos para atraer inversiones

Entre las medidas implementadas por su gestión, el gobernador destacó la creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, organismo que busca acompañar a los inversores durante todo el proceso de radicación de proyectos productivos.

También remarcó la adhesión de Entre Ríos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la creación de un régimen provincial propio de promoción.

«En Entre Ríos las nuevas inversiones que generan empleo no pagan impuestos provinciales durante 15 años», destacó Frigerio.

Asimismo, mencionó la modernización de la legislación ambiental y la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, una herramienta que, según explicó, permite agilizar trámites que anteriormente demoraban años, reduciendo costos y simplificando procedimientos para las empresas.

Reforma previsional y baja de impuestos

Durante su exposición, el mandatario también defendió la reciente aprobación de la reforma previsional, a la que definió como «un paso histórico» para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.

Según señaló, el objetivo es reducir el creciente déficit del sistema previsional para liberar recursos que puedan destinarse al desarrollo provincial y avanzar en una reducción de la carga impositiva.

«La política debe escuchar a quienes producen»

Frigerio insistió en que el sector privado debe ser el principal protagonista del crecimiento económico y aseguró que el rol del Estado debe ser el de acompañar y facilitar la actividad productiva.

«Hoy la política escucha a los empresarios y gestiona para resolver sus problemas. Así es como siempre debió ser», sostuvo.

En el cierre de su mensaje convocó a empresarios y productores a continuar trabajando en conjunto con el Gobierno provincial.

«Cuenten conmigo y con todo mi equipo para hacer realidad este sueño. Sigamos construyendo juntos la Entre Ríos que todos soñamos», concluyó.

Respaldo del Consejo Empresario

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Ramiro Reiss, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad para impulsar el desarrollo de la provincia.

En ese marco, expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno provincial, especialmente a la reforma previsional recientemente sancionada, al considerar que constituye una medida necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema y generar condiciones para el crecimiento económico.

Además, sostuvo que el desafío es avanzar hacia un Estado moderno y eficiente.

«Un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que administra mejor los recursos que la sociedad pone en sus manos», afirmó.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas