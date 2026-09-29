Frigerio lleva a Entre Ríos a París en busca de inversiones: producción, exportaciones y puertos, los ejes de la agenda

Según se indicó a 7Paginas, la agenda del mandatario entrerriano tendrá como uno de sus puntos centrales una jornada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, con la presencia de autoridades y referentes empresariales argentinos e internacionales.

Entre Ríos, con perfil agroindustrial

Frigerio participará este jueves del bloque dedicado a la Agricultura, cuyo eje será el posicionamiento de la Argentina como potencia agrícola de clase mundial.

En ese marco, el gobernador pondrá en valor el perfil agroindustrial de Entre Ríos y las posibilidades que ofrece la provincia para avanzar en el agregado de valor de su producción y ampliar la llegada de los productos entrerrianos a los mercados internacionales.

Uno de los datos que llevará como carta de presentación será el récord histórico de exportaciones alcanzado durante 2025, cuando las ventas de productos entrerrianos al exterior llegaron a 2.115 millones de dólares.

La intención será mostrar las oportunidades que existen no solo para incrementar la producción, sino también para desarrollar nuevas cadenas de valor vinculadas al sector agroindustrial.

El potencial de los puertos y la Hidrovía

Otro de los ejes de la presentación será la ubicación estratégica de Entre Ríos y el potencial de sus puertos y de su infraestructura para profundizar la participación provincial en la Hidrovía.

Desde la gestión de Frigerio buscarán presentar a la provincia como una plataforma logística capaz de acompañar el crecimiento de la producción y las exportaciones, pero también como un territorio con condiciones para recibir nuevas inversiones relacionadas con esas cadenas productivas.

La apuesta apunta a vincular la capacidad productiva entrerriana con infraestructura logística que permita mejorar la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

Seguridad jurídica e incentivo a las inversiones

La agenda continuará el viernes con la participación del gobernador en el segmento de comercio internacional y seguridad jurídica, organizado junto con la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

El encuentro abordará las oportunidades comerciales y de inversión que podrían generarse a partir del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, además de la importancia de contar con reglas claras y seguridad jurídica para el desarrollo de inversiones y del comercio internacional.

En ese escenario, Frigerio expondrá las políticas que viene implementando Entre Ríos para facilitar la llegada de capital privado.

Uno de los principales instrumentos que mostrará será el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ya cuenta con 171 empresas adheridas, más de 400.000 millones de pesos en inversiones comprometidas y alrededor de 3.000 nuevos puestos de trabajo proyectados.

De esta manera, la presencia de Frigerio en París tendrá como objetivo exhibir ante potenciales inversores las condiciones productivas y económicas de Entre Ríos, sus exportaciones récord, su ubicación estratégica y el desarrollo de herramientas destinadas a promover nuevas inversiones.

La misión también busca abrir puertas para que el crecimiento de la producción entrerriana se traduzca en más inversiones, agregado de valor y generación de empleo en la provincia.