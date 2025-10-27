Frigerio: “Los argentinos y entrerrianos tenemos claro adónde no queremos volver”

“Creo que los argentinos, cada vez con más claridad, sabemos adónde no queremos volver. Tenemos en claro que el enorme esfuerzo de estos 21 meses de gestión, y la paciencia de la gente, no podían tirarse por la borda. Había que dar un voto de confianza, una oportunidad más”, expresó Frigerio.

El mandatario valoró el acompañamiento obtenido en Entre Ríos, donde la lista oficialista se impuso con una diferencia de 20 puntos, y lo vinculó al trabajo sostenido en casi dos años de gestión.

“En estos 20 meses, con un esfuerzo enorme y prácticamente los mismos recursos que había en la pandemia, empezamos a poner orden donde había desorden, compromiso y gestión donde había abandono y desidia, y mucha luz donde había oscuridad. La gente entiende que eso no se resuelve de un día para el otro, pero sigue apostando. Eso nos genera una enorme responsabilidad que debemos asumir con humildad”, señaló.

Frigerio subrayó que el resultado no debe interpretarse como un aval absoluto, sino como un llamado a la responsabilidad y a la continuidad de un rumbo.

“Claramente no es un cheque en blanco, sino un voto de confianza para no volver atrás y para que tengamos la oportunidad, ahora sí, de demostrar cuál es el camino correcto”, afirmó.

El gobernador reiteró su apoyo al presidente Javier Milei y a la búsqueda de consensos para avanzar en reformas estructurales.

“Yo quiero que al presidente le vaya bien, y no me importa si eso me sirve o no a mí. Si al gobierno nacional le va bien, le va a ir mejor a los entrerrianos”, sostuvo, y remarcó que su respaldo “fue siempre por convicción y no por especulación”.

En ese sentido, destacó que los argentinos esperan una dirigencia más unida y responsable: “La gente no quería que los que pensamos parecido vayamos divididos por cuestiones personales o partidarias. Quería que estuviéramos juntos y que dejáramos de lado la especulación personal en pos de lo que necesita la Argentina: que cinchemos todos para el mismo lado”.

Respecto al discurso del presidente Milei tras los comicios, Frigerio coincidió en la necesidad de construir acuerdos para impulsar transformaciones profundas.

“Lejos estamos de creer que esto es un cheque en blanco. Hay una agenda de reformas pendientes que tienen más de 30 años y que llegó el momento de encarar: la reforma impositiva, la coparticipación y la modernización laboral. Tenemos a la gente de nuestro lado, y los políticos debemos adaptarnos a eso”, sostuvo.

Por último, llamó a mantener el foco en los problemas estructurales del país: “Ocupémonos de las cosas que hay que ocuparnos y dejemos de endiosar al tipo de cambio, porque la solución no pasa por ahí. Creo que este resultado es también un espaldarazo a esa visión”, concluyó.